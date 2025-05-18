Цены резко взлетят: в Украине назревает дефицит популярных продуктов

Внутренний урожай не покроет спрос, поэтому вырастет импорт.

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Заморозки спровоцируют скачок цен на одну категорию продуктов / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Ключевые тезисы Пендзина:

В Украине ожидается сокращение урожая косточковых фруктов на 50-60%

Больше всего пострадали абрикосы и персики

Дефицита фруктов не будет, но возрастет доля импорта

Из-за сильных апрельских заморозков в Украине ожидается значительное сокращение урожая косточковых фруктов - абрикосов, персиков, черешен и вишен. Потери могут достичь 50-60%, что несомненно приведет к существенному росту цен на эти виды плодов. Об этом сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире КИЕВ24.

Он отметил, что больше всего пострадали абрикосы и персики - из-за апрельских морозов Украина потеряла более половины потенциального урожая этих фруктов. Также значительные убытки понесли черешни и вишни, потери которых могут достигать 50-60%.

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"В мае заморозков не было, а вот в апреле мы имели реальные минусы на почве. И косточковые повимерзали серьезно. Больше всего пострадала Черкасская область - там было несколько мощных волн заморозков", - отметил Пендзин.

По его словам, больше всего пострадала Черкасская область, где эти холодные волны практически уничтожили цветущие деревья еще до начала формирования плодов. В Киевской области потери меньше.

Что касается яблонь, то их урожай пока находится под вопросом, поскольку в разных регионах потери могут существенно отличаться, и окончательное состояние покажет только время.

Исключением в этой ситуации является виноград. Пендзин отметил, что эта культура начинает развиваться позже, поэтому апрельские заморозки почти не повлияли на ее урожай. Кроме того, основные виноградные регионы Украины - Закарпатье и южные области - избежали серьезных температурных колебаний.

"С виноградом ситуация немножко лучше. По Закарпатью не было больших заморозков, юг Украины тоже обошло. Есть надежда, что винограда будет достаточно", - рассказал он.

Почему растут цены на продукты в Украине / Главред - инфографика

Несмотря на потери, дефицита фруктов на украинском рынке не будет, уверяет Пендзин. Однако внутренний урожай не покроет полностью потребностей населения, поэтому страна вынуждена будет активнее закупать импортные фрукты. Цены на них, в свою очередь, будут зависеть от ситуации на внешних рынках.

"Будем есть импортные сливы, импортные вишни, импортный виноград, персик, абрикос. От цены на внешнем рынке будет зависеть, насколько эти фрукты будут доступны украинцам", - добавил Пендзин.

Для украинцев это означает, что летом на полках магазинов ожидается меньшее количество отечественных фруктов и большее - импортных, которые традиционно стоят дороже. Таким образом, из-за апрельских заморозков украинцам стоит готовиться к более высоким ценам на абрикосы, персики, черешни и вишни в сезон.

Цены на продукты - последние новости

Как сообщал Главред, апрельские заморозки 2025 года существенно повлияют на глобальные рынки абрикосов, вызвав рост цен в странах, в частности в Украине, Узбекистане и Германии. Из-за этого в Европе ожидается дефицит абрикосов и рост цен, особенно на свежие и сушеные фрукты.

Также из-за слабого спроса в Украине снизились цены на тепличные помидоры. По состоянию на 17 мая стоимость составляет 65-80 грн/кг, что на 20% меньше, чем неделей ранее.

Кроме этого, после кратковременного снижения цена на рис стабилизировалась, сообщили в УКАБ. В марте 2025 года стоимость 1 кг риса упала с 58,90 до 50,10 грн, но пока держится на стабильном уровне - на 13% ниже, чем в прошлом году.

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Кто такой Олег Пендзин Олег Владимирович Пендзин - экономист, руководитель общественного союза "Экономический дискуссионный клуб". Выступает в качестве экономического эксперта на телевидении, а также автора материалов для ряда украинских медиа на финансовую и потребительскую тематику.

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