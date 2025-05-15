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Возник дефицит на рынке: широко употребляемый продукт существенно подорожал в Украине

Алёна Воронина
15 мая 2025, 16:07
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Цена выросла из-за сезонного сокращения запасов этой продукции, а также на фоне того, что увеличилась торговая активность в этом сегменте.
Возник дефицит на рынке: широко употребляемый продукт существенно подорожал в Украине
Широкоупотребляемый продукт существенно подорожал в Украине/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой популярный продукт резко подорожал
  • Что повлекло за собой рост его стоимости

В Украине на этой неделе был зафиксирован очередной рост цен на прошлогоднюю свеклу.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. Отмечается, что, по словам фермеров, в этом сегменте увеличилась торговая активность. А на фоне того, что уже уменьшаются запасы этой продукции, это привело к возникновению дефицита прошлогодней свеклы на рынке. И при таких условиях у производителей появилась возможность снова повысить отпускные цены на свою продукцию.

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"Так, на данный момент производителям уже удается вести реализацию прошлогодних корнеплодов по 25-33 грн/кг ($1,04-1,26/кг), что в среднем на 10% дороже, чем в конце прошлой недели", - говорится в сообщении.

Игроки рынка связывают очередное подорожание столовой свеклы с заметной активизацией спроса оптовых компаний и розничных сетей.

В то же время запасы качественной столовой свеклы в местных хозяйствах уже почти исчерпаны, что также отражается на ценнике.

"В результате таких корректировок, сегодня цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 36% выше прошлогодних. При этом большинство ключевых игроков рынка сходятся во мнении, что положительная ценовая динамика в данном сегменте сохранится и в дальнейшем", - отметили аналитики EastFruit.

Почему растут цены на продукты в Украине
Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, инфляция в Украине подскочит до 20% - эксперт поделился неутешительным прогнозом. Украина очень зависима от аграрного сектора. Если лето будет жаркое и сухое, то инфляция будет высокая.

Как ранее сообщал Главред, в Украине цена на популярный овощ "взлетела до небес" - этот продукт подорожал на 82%. Ряд овощей в Украине резко выросли в цене. По сравнению с прошлым годом цены на некоторые овощи увеличились на рекордные 437%.

Также сообщалось, что важный продукт резко подешевел - за что украинцам придется платить меньше. Популярный среди украинцев продукт резко упал в цене. Также падение стоимости наблюдается еще у нескольких продуктов.

Напомним, стоимость яиц в Украине может резко измениться - стало известно, перевалит ли цена за 100 гривен. Летом будет дополнительное предложение яиц от домашних хозяйств населения.

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