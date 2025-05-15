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Важный продукт резко подешевел: за что украинцам придется платить меньше

Алёна Воронина
15 мая 2025, 12:52
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Популярный среди украинцев продукт резко упал в цене. Также падение стоимости наблюдается еще у нескольких продуктов.
Важный продукт резко подешевел: за что украинцам придется платить меньше
В Украине подешевел популярный продукт/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, freepik.com

Вы узнаете:

  • Какие продукты подешевели за прошедшие несколько недель
  • Будет ли продолжаться динамика снижения стоимости на эти продукты

Цены на ряд продуктов в Украине упали за последние несколько недель. В частности, снизилась цена на яйца.

Куриные яйца категории С1 подешевели на 5% за месяц - до 72,3 грн за десяток, хотя в годовом измерении их стоимость остается на 50% выше. С наступлением тепла ожидается дальнейшее снижение цен. Об этом говорится в продуктовом мониторинге Украинского клуба аграрного бизнеса.

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Кроме этого, существенно упала цена на салатные овощи - помидоры и огурцы. Цена на огурцы снизилась на 31% за месяц - до 53,5 грн/кг, что на 14% ниже, чем в прошлом году. Стоимость помидоров упала на 21%, до 99,5 грн/кг, что также на 7% меньше в годовом сравнении.

"Такая динамика объясняется увеличением внутреннего предложения тепличной продукции и стабильным уровнем импорта. Ожидается, что цены на огурцы могут снизиться еще на 5-10% в ближайшие недели", - отметили в УКАБ.

Цены на яйца
Цены на яйца/ инфографика: УКАБ

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, инфляция в Украине подскочит до 20% - эксперт поделился неутешительным прогнозом. Украина очень зависима от аграрного сектора. Если лето будет жаркое и сухое, то инфляция будет высокая.

Как ранее сообщал Главред, в Украине цена на популярный овощ "взлетела до небес" - этот продукт подорожал на 82%. Ряд овощей в Украине резко выросли в цене. По сравнению с прошлым годом цены на некоторые овощи увеличились на рекордные 437%.

Также сообщалось, что стоимость яиц в Украине может резко измениться - стало известно, перевалит ли цена за 100 гривен. Летом будет дополнительное предложение яиц от домашних хозяйств населения.

Напомним, цены уже взлетели на 150% - украинцы вынуждены массово экономить на продуктах. Из-за падения доходов 46% украинцев экономят на продуктах, даже средний класс переходит на хлеб и овощи, отметил экономист Олег Пендзин.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса?

"Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса.

Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia

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