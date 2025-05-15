Подорожал на 82%: в Украине цена на популярный овощ 'взлетела до небес'

Ряд овощей в Украине резко выросли в цене. По сравнению с прошлым годом цены на некоторые овощи увеличились на рекордные 437%.

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Популярный овощ подорожал на 82%/ коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Вы узнаете:

Какие овощи больше всего подорожали в Украине в мае

Как изменилась их цена

Как изменились цены на овощи в Украине по сравнению с прошлым годом

Цены на овощи в Украине резко выросли с начала мая этого года. Среди продуктов питания наибольший рост цен зафиксирован именно на овощи.

Больше всего подорожал лук репчатый - его цена выросла почти вдвое (+82% за месяц). Сейчас он стоит в среднем 29,9 грн/кг, что на 91% больше, чем в прошлом году. Об этом говорится в продуктовом мониторинге Украинского клуба аграрного бизнеса.

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Ожидается, что цена на лук репчатый будет расти как минимум до июля, в зависимости от объемов импортных поставок.

"Свекла прибавила в цене 60% за месяц и на 121% превышает прошлогодний показатель, стоя 46,9 грн/кг, капуста подорожала до 72,5 грн/кг - на 42% в месячном измерении, а годовой рост достиг рекордных 437%. Морковь выросла в цене до 49,9 грн/кг - на 14% за месяц, что на 342% больше, чем в мае 2024 года", - сообщили в УКАБ.

Отмечается, что основная причина подорожания свеклы, капусты и моркови - существенное сокращение предложения на фоне сезонного уменьшения запасов.

В то же время старый картофель немного подешевел - на 2% за месяц, до 34,4 грн/кг. Ее цена упала под давлением молодого картофеля, который сейчас стоит 80-130 грн/кг.

"Ожидается, что с середины июня цена на молодой картофель будет снижаться благодаря росту внутреннего предложения", - отметили в УКАБ.

Почему растут цены на продукты в Украине/ Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, инфляция в Украине подскочит до 20% - эксперт поделился неутешительным прогнозом. Украина очень зависима от аграрного сектора. Если лето будет жаркое и сухое, то инфляция будет высокая.

Как ранее сообщал Главред, говядина и свинина стремительно дорожают - стало известно, сколько сейчас стоит килограмм. В ближайшее время существенного снижения цен на свинину не ожидается.

Также сообщалось, что стоимость яиц в Украине может резко измениться - стало известно, перевалит ли цена за 100 гривен. Летом будет дополнительное предложение яиц от домашних хозяйств населения.

Напомним, цены уже взлетели на 150% - украинцы вынуждены массово экономить на продуктах. Из-за падения доходов 46% украинцев экономят на продуктах, даже средний класс переходит на хлеб и овощи, отметил экономист Олег Пендзин.

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Что такое Украинский клуб аграрного бизнеса? "Украинский клуб аграрного бизнеса", также УКАБ - это объединение передовых агропромышленных компаний Украины. В 2019 году УКАБ уверенно удерживает статус ассоциации № 1 в АПК Украины, объединяя более 100 знаковых представителей отрасли - агрокомпаний и поставщиков сельхозресурсов, нацеленных на дальнейшее развитие отечественного агробизнеса. Деятельность УКАБ способствует эффективному ведению бизнеса в АПК Украины и охватывает практически все его процессы, от привлечения инвестиций до глобальных задач повышения эффективности работы аграрных компаний и разработки предложений по усовершенствованию аграрной политики. Клуб создан в 2007 году группой аграриев во главе с Натальей Погожевой и Алексом Лисситсой. Главный офис ассоциации находится в Киеве. Wikipedia

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