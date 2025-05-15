Лимит на карточные переводы могут отменить: при каком условии

Сейчас тема смягчения или пересмотра лимитов официально не обсуждается.

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Банки могут смягчить лимиты на P2P-переводы / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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При каком условии могут отменить лимиты на переводы

Сколько можно переводить средств на карту с 1 июня

В Украине могут отменить лимиты на карточные переводы. Однако это возможно лишь при условии, что банки научатся самостоятельно выявлять "рисковых" клиентов. Об этом заявил заместитель исполнительного директора Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Дмитрий Глинский, передает Интерфакс.

Он добавил, что пока тема смягчения или пересмотра лимитов не обсуждалась.

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"Но если в будущем будут введены эффективные инструменты для противодействия явлению дропов, в частности соответствующий реестр и механизмы автоматизированной верификации банками доходов своих клиентов, потребность в унифицированных лимитах может исчезнуть сама собой", - рассказал Глинский.

Заместитель исполнительного директора НАБУ объяснил, что сейчас банки внимательно следят за рисками, например, если у клиента есть официальные источники дохода, то с его платежами проблем не будет. А вот подозрительные операции банки могут ограничить - если считают их рискованными.

Напомним, с 1 июня лимиты на p2p-переводы будут снижены до 100 тысяч. Для клиентов "высокого" уровня риска лимит останется прежним - 50 тысяч гривен в месяц.

Работа банков - новости Украины

Как писал Главред, украинцы до сих пор не получили выплату национального кэшбэка за март, которая обычно происходит до 20 числа следующего месяца. В пресс-службе "Дії" объяснили, какова причина.

Недавно Ощадбанк принял важное решение из-за военного положения. В компании решили продлить срок действия платежных карт для своих клиентов. Все карты, срок действия которых истек во время войны, будут действительными до конца года.

Кроме того, с 1 апреля 2025 года Ощадбанк изменил тарифы за обслуживание текущих счетов с использованием платежных карт. Для владельцев корпоративных карт установлены новые сборы.

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