Сам ампутировал себе ногу, чтобы выжить: история воина, которая потрясла интернет

История Константина Власенко с позывным "Магура" получила широкую огласку в Threads. Что известно о 491 дне на позиции, тяжелом ранении и эвакуации бойца.

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491 день на позиции под постоянной угрозой атак / Коллаж: Главред, скриншоты, фото: pexels

О чём вы узнаете:

Что известно о Константине Власенко с позывным "Магура"

Как российский дрон ранил военного

Почему история защитника получила широкую огласку в Threads

История украинского военного, который, по сообщениям в соцсетях, провёл 491 день на боевой позиции и самостоятельно ампутировал себе часть ноги после тяжёлого ранения, получила широкую огласку в сети. Главред расскажет подробнее.

О Константине Власенко с позывным "Магура", пехотинце 30-й отдельной механизированной бригады, рассказал пользователь Kirill Babchenko в Threads. История военного привлекла внимание к чрезвычайно сложным условиям, в которых украинские защитники вынуждены оставаться на передовых позициях, а также к проблемам эвакуации раненых в условиях активности вражеских беспилотников.

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Одиночество, ранение и самоампутация

Согласно обнародованной информации, 2 июня 2025 года Константин Власенко отправился на позицию на Купянском направлении. После гибели сослуживца он остался там один. Еду, воду и необходимые медикаменты военному доставляли с помощью беспилотников, поскольку добраться до него по суше было слишком опасно.

В феврале 2026 года российский дрон тяжело ранил бойца в обе ноги. Из-за изолированного расположения позиции и опасности эвакуации он не мог своевременно получить надлежащую медицинскую помощь. Впоследствии состояние военного ухудшилось.

Несмотря на тяжелое ранение и длительное пребывание на позиции, защитник дождался эвакуации. Его история стала поводом для обсуждения того, насколько сложно спасать раненых военнослужащих с участков фронта, находящихся под постоянным наблюдением российских беспилотников.

В посте в Threads историю бойца описали так:

Представьте: вы отправляетесь на позицию и проводите там 491 день. Теряете побратима, остаетесь одни под дронами, получаете ранения обеих ног и сами ампутируете себе ногу, чтобы выжить…

Волна реакций и споров в сети

История военного вызвала эмоциональную реакцию пользователей Threads. В комментариях люди выражают поддержку защитнику, благодарят его за стойкость и подчеркивают тяжелые испытания, через которые приходится проходить украинским военным.

Некоторые авторы постов сравнивают эту историю с сюжетом будущего фильма и призывают больше рассказывать об опыте защитников, которые длительное время находятся на передовых позициях.

Константин Власенко / скриншот

Константин Власенко / скриншот

Константин Власенко / скриншот

В то же время обсуждение коснулось и условий службы, и организации эвакуации. Часть пользователей поднимает вопрос об ответственности командования за безопасность военных, тогда как другие подчеркивают сложность ситуации на фронте и опасность наземных маршрутов.

Оценивая обстоятельства пребывания Власенко на позиции, важно учитывать подтвержденные факты и показания самого военного. Для окончательного освещения истории необходимо сверить подробности ранения, самоампутации, обеспечения и эвакуации с первоисточниками.

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