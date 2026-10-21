Сам ампутировал себе ногу, чтобы выжить: история воина, которая потрясла интернет

О чём вы узнаете:
- Что известно о Константине Власенко с позывным "Магура"
- Как российский дрон ранил военного
- Почему история защитника получила широкую огласку в Threads
История украинского военного, который, по сообщениям в соцсетях, провёл 491 день на боевой позиции и самостоятельно ампутировал себе часть ноги после тяжёлого ранения, получила широкую огласку в сети. Главред расскажет подробнее.
О Константине Власенко с позывным "Магура", пехотинце 30-й отдельной механизированной бригады, рассказал пользователь Kirill Babchenko в Threads. История военного привлекла внимание к чрезвычайно сложным условиям, в которых украинские защитники вынуждены оставаться на передовых позициях, а также к проблемам эвакуации раненых в условиях активности вражеских беспилотников.
Одиночество, ранение и самоампутация
Согласно обнародованной информации, 2 июня 2025 года Константин Власенко отправился на позицию на Купянском направлении. После гибели сослуживца он остался там один. Еду, воду и необходимые медикаменты военному доставляли с помощью беспилотников, поскольку добраться до него по суше было слишком опасно.
В феврале 2026 года российский дрон тяжело ранил бойца в обе ноги. Из-за изолированного расположения позиции и опасности эвакуации он не мог своевременно получить надлежащую медицинскую помощь. Впоследствии состояние военного ухудшилось.
Несмотря на тяжелое ранение и длительное пребывание на позиции, защитник дождался эвакуации. Его история стала поводом для обсуждения того, насколько сложно спасать раненых военнослужащих с участков фронта, находящихся под постоянным наблюдением российских беспилотников.
В посте в Threads историю бойца описали так:
Представьте: вы отправляетесь на позицию и проводите там 491 день. Теряете побратима, остаетесь одни под дронами, получаете ранения обеих ног и сами ампутируете себе ногу, чтобы выжить…
Волна реакций и споров в сети
История военного вызвала эмоциональную реакцию пользователей Threads. В комментариях люди выражают поддержку защитнику, благодарят его за стойкость и подчеркивают тяжелые испытания, через которые приходится проходить украинским военным.
Некоторые авторы постов сравнивают эту историю с сюжетом будущего фильма и призывают больше рассказывать об опыте защитников, которые длительное время находятся на передовых позициях.
В то же время обсуждение коснулось и условий службы, и организации эвакуации. Часть пользователей поднимает вопрос об ответственности командования за безопасность военных, тогда как другие подчеркивают сложность ситуации на фронте и опасность наземных маршрутов.
Оценивая обстоятельства пребывания Власенко на позиции, важно учитывать подтвержденные факты и показания самого военного. Для окончательного освещения истории необходимо сверить подробности ранения, самоампутации, обеспечения и эвакуации с первоисточниками.
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Об источнике: Threads
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