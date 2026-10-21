РФ потеряла больше территорий, чем захватила: в ISW рассказали о провале наступления

Одной из причин неудач российской армии стала украинская операция "Вивальди", которая нанесла серьезный урон 144-й мотострелковой дивизии РФ.

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Армия РФ потеряла больше территорий, чем захватила / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

С начала сентября войска РФ потеряли контроль над 112 кв км территории

Украинские подразделения продвинулись к реке Жеребец

С начала сентября до середины октября 2026 года российские войска потеряли контроль над 112 квадратными километрами территории. При этом с начала года оккупантам удалось захватить около 100 квадратных километров. Такие данные приводит Институт изучения войны (ISW).

Одной из причин неудач российской армии стала украинская операция "Вивальди", которая нанесла серьезный урон 144-й мотострелковой дивизии РФ. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий.

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По его словам, в результате действий украинских военных дивизия фактически утратила способность действовать как организованное боевое подразделение. Теперь российскому командованию придется восстанавливать ее боеспособность, прежде чем планировать новые наступательные операции на Лиманском направлении. Это дополнительно осложнит пополнение и перегруппировку сил российской армии.

В ISW также отметили, что операция "Вивальди" нарушила планы РФ по окружению украинских войск с севера в районе так называемого крепостного пояса Донецкой области. Украинские подразделения продвинулись к реке Жеребец, благодаря чему линия фронта сократилась, а ВСУ получили возможность закрепиться на более выгодных оборонительных рубежах.

Новые позиции позволяют украинским защитникам эффективнее использовать пехоту, беспилотники и артиллерию. Теперь для возобновления наступления в направлении Лимана российским войскам придется вновь форсировать реку, что создаст дополнительные трудности для их продвижения.

Изначально российское командование рассчитывало обойти Лиман через Святогорск, а затем соединиться в районе Барвинкового Харьковской области с другой группировкой. Она должна была наступать с юго-запада через Добропольское направление.

Однако украинская операция сорвала реализацию этого замысла. В результате российским войскам пришлось перейти к прямым атакам к востоку от Славянска и Краматорска, где украинские военные заранее подготовили укрепленные оборонительные позиции.

По оценке аналитиков ISW, наступление в лоб на хорошо подготовленную оборону потребует от российской армии значительно больших усилий и может обернуться новыми существенными потерями.

Кроме того, эксперты обратили внимание на увеличение потерь российских войск с лета 2026 года. Согласно приведенным ими данным, за несколько месяцев армия РФ потеряла более 40 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Операция "Вивальди" - последние новости

Напомним, Главред писал , что Силы обороны в рамках операции "Вивальди" освободили Шандриголово, Дерилово, а также установили полный контроль над Дробишевым.

Ранее сообщалось, что Третий армейский корпус в ходе операции "Вивальди" задействовал модернизированные наземные роботы с гранатометами, которые атаковали позиции РФ без непосредственного участия пехоты.

Ранее Зеленский заявил, что украинские войска достигли новых результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции "Вивальди".

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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