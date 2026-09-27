Впервые в истории войны: Третий корпус применил новую тактику в ходе 'Вивальди'

Во время атаки операторы НРК находились в десятках километров от линии соприкосновения.

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Третий корпус рассказал о новой тактике на фронте / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Третий корпус применил НРК с гранатометами Bullspike

Роботы детонировали непосредственно в укрытиях россиян

Операторов от линии соприкосновения отделяли десятки километров

Третий армейский корпус в ходе операции "Вивальди" применил модернизированные наземные роботы с гранатометами, которые атаковали позиции РФ без прямого участия пехоты. Об этом говорится в Telegram-канале корпуса.

Речь идет о подразделении ударных НРК "NC13". Во время наступательной операции его бойцы модернизировали наземные дроны-камикадзе и использовали их по новой схеме.

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Роботизированные комплексы оснастили двумя гранатометами Bullspike. После этого их направили к позициям российских военных для атаки.

По данным корпуса, НРК атаковали противника, после чего детонировали непосредственно в его укрытиях. Украинские военные утверждают, что россияне могли воспринять такую атаку как действия полноценной штурмовой группы.

Фактически же боевую задачу выполняли роботизированные комплексы, которыми управляли операторы из безопасного укрытия.

По замыслу военных, НРК в рамках этой тактики выполняли сразу несколько задач. Они атаковали позиции противника, создавали дополнительное психологическое давление и помогали с зачисткой позиций.

"Подобную тактику в истории войны еще никто не применял. Роботами управляли операторы из безопасного укрытия в десятках километров от линии соприкосновения", - подытожили в Третьем армейском корпусе.

Что известно об операции "Вивальди"

Командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий, заявил, что операция "Вивальди", которую украинские военные проводят на севере Донецкой области, направлена на то, чтобы вывести подразделения на более выгодные позиции для дальнейшей обороны.

По его словам, сохранение информации в тайне необходимо для эффективности контрнаступательных действий. Отдельные результаты можно раскрывать только после выхода украинских подразделений на определенные рубежи.

"Поэтому после завершения нескольких этапов мы будем обнародовать их результаты. Все восприняли, что 75 км - это 75 км. Но ведь никто не говорил, что все закончилось на 75 км. Украина может спокойно ждать хороших новостей", - заявил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, Россия распространяет заявления о якобы захвате населенных пунктов в Харьковской области, однако эти действия не свидетельствуют о масштабном наступлении. Москва таким образом пытается оказать информационное давление и заставить Украину изменить распределение резервов.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинские военные добиваются успехов в направлении Лимана в Донецкой области. Операция еще продолжается.

Аналитики Института изучения войны заявили, что Силы обороны Украины за последние несколько суток продвинулись сразу в трех областях - Харьковской, Донецкой и Запорожской. Также украинские военные сорвали ряд наступательных операций армии страны-агрессора России.

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Об источнике: 3-й армейский корпус (3 АК) 3-й армейский корпус (3 АК) - оперативно-тактическое объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Корпус создан в 2025 году на базе 3 ОШБр, пишет Википедия.

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