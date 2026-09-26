РФ готовит масштабное наступление на 4 направлениях и бросит технику: когда оно начнётся

Россия готовит наступление на четырёх направлениях, а пик атак может пришелся на октябрь-ноябрь. Российские войска ждут ухудшения погоды для наступления.

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Наступление России начнется после непогоды - Свитан назвал условие атаки / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Ключевые тезисы:

Пик наступления РФ Свитан ожидает в октябре-ноябре

Россия может атаковать сразу по четырём направлениям

РФ будет оказывать давление на фронт и тыл Украины зимой

Страна-агрессор Россия готовится перейти к более масштабному этапу наступательных действий, а основное применение техники может припасть на октябрь-ноябрь. Военный эксперт Роман Свитан считает, что российские войска будут ждать погодных условий, которые затруднят работу украинских дронов и авиаразведки. Об этом сообщил военный эксперт, пилот-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

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В настоящее время российские войска проводят подготовительные мероприятия и перебрасывают часть резервов. По словам Свитана, основные силы и техника еще не задействованы в полном объеме, а изменение погоды может стать сигналом для перехода к более активным действиям.

"Она еще не начала в полной мере вести эти боевые действия. Пока "железо" не выдвинулось, пока не наступили осенние туманы, низкая облачность, обледенение, осадки, под прикрытием которых можно выводить технику, можно говорить о том, что наступление как таковое еще не началось. Техники достаточно во втором эшелоне. Она уже подтягивает некоторые оперативные тылы, и техника однозначно пойдет. Думаю, пик придется где-то на октябрь-ноябрь", - заявил Свитан.

Отдельно эксперт проводит разграничение между осенним периодом и собственно зимней кампанией. По его мнению, активные боевые действия осенью еще будут происходить в условиях, позволяющих использовать технику без полного перехода на зимнее обеспечение.

"С точки зрения военной градации кампания делится скорее на летнюю и зимнюю - при положительных и отрицательных температурах. Пока на улице плюсовая температура, еще продолжается летняя военная кампания. Зимняя начнется, когда почва промерзнет на 30 сантиметров, когда понадобятся другие смазочные материалы для двигателей и техники, зимние присадки для топлива и т. п. Это уже ближе к январю-февралю", - пояснил военный эксперт.

Текущие действия РФ "Свитан" рассматривает как подготовку к предстоящей активизации. Речь идет, в частности, об использовании резервных подразделений, тогда как часть стратегических ресурсов еще ожидается.

"Сейчас продолжаются подготовительные операции, в частности инфильтрационные действия, преимущественно силами оперативно-тактических резервов - тех группировок, которые были сформированы ещё летом. Стратегические резервы, особенно техника, в полном объеме еще не прибыли", - отметил Свитан.

Ключевым фактором для начала активной фазы, по оценке эксперта, станет не конкретная дата, а длительный период неблагоприятной погоды. Именно тогда российские войска могут попытаться одновременно усилить давление на нескольких участках фронта.

"Поэтому впереди нас ждет серьезное давление. Я уже назвал четыре направления, где они могут начать наступление в октябре-ноябре. Все будет зависеть от погоды. Как только начнутся устойчивые туманы и метеорологи будут прогнозировать хотя бы неделю устойчивой непогоды, чтобы можно было укрыть технику от наших дронов и авиаразведки, они начнут наступательные операции", - предупредил Свитан.

По его словам, на начальном этапе российское командование может пытаться распределить силы между всеми четырьмя направлениями. В дальнейшем масштаб активности будет зависеть от сохранившихся резервов.

"Попробуют действовать на всех четырех направлениях, а затем ближе к февралю-марту начнут "затихать". Интенсивность снизится, останутся одно-два направления - в зависимости от того, сколько резервов у них останется", - сказал Свитан.

В то же время военный эксперт ожидает, что зимой Россия не ограничится боевыми действиями непосредственно на передовой. По его оценке, Москва будет пытаться усилить давление на украинский тыл и инфраструктуру, рассчитывая на истощение Украины к весне.

"Зимой они, конечно, будут пытаться давить и на наши тылы - на инфраструктурные объекты, гражданское население. Задача - подтолкнуть военно-политическое руководство Украины к капитуляции ближе к весне, одновременно попытавшись захватить какую-то часть Донбасса. Положительная динамика у них все равно будет, потому что выдерживать такое давление очень сложно, и нам придется где-то отступать. Главная задача - не допустить оперативного прорыва россиян", - подытожил военный эксперт.

Украинский "пояс крепостей" / Инфографика: Главред

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди заявил, что массовое применение дронов сделало быстрые наступательные операции практически невозможными. Он подчеркнул, что дроны сорвали бы наступление в случае попытки РФ продвинуться на Киев. По его словам, даже наличие большого количества бронетехники не гарантировало бы успеха из-за массированных атак беспилотников на технику и логистику.

Начальник сектора реагирования патрульной полиции Вовчанска Алексей Харьковский сообщил о необходимости готовиться к возможному повторному наступлению России и укреплять боевые позиции на ключевых участках. Он подчеркнул, что Украина должна готовиться к повторному наступлению даже в случае паузы в войне. По его словам, сохранение присутствия украинских военных в "kill"-зонах, в частности в Волчанске, необходимо для сдерживания будущих атак.

Военный обозреватель Иван Тимочко оценил, что анонсированное весенне-летнее наступление России фактически провалилось, а характер боевых действий изменился в сторону усиления технологической составляющей. Он отметил, что провал наступления РФ привел к переориентации активности на определенные агломерации и наращиванию беспилотных ударов. Тимочко перечислил вероятные очаги интенсивных боев, такими как Константиновская, Покровско-Мирноградская и Лиманская агломерации, и констатировал рост роли дронов и авиации.

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О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964 г., г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который побывал в плену в 2014 году, работал советником главы Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и в других СМИ, пишет Википедия.

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