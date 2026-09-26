Украина готова к немедленному прекращению огня: Буданов раскрыл позицию РФ

Кратко:
- Буданов подчеркнул, что война в конечном итоге должна завершиться
- Влияние США дает Украине возможность продвигаться в направлении установления мира
Украина публично заявила о готовности к немедленному прекращению огня, однако Россия пока не демонстрирует намерения согласиться на такой шаг. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью NewsForce.
По словам Буданова, украинская сторона уже сформулировала свою позицию и предложение о прекращении боевых действий.
"Уже сейчас есть очень открытое предложение, которое озвучил сам президент Украины: "Украина призывает к немедленному прекращению огня"", - сказал глава ОП.
Он утверждает, что Москва занимает противоположную позицию. По словам Буданова, российская сторона не показывает готовности согласиться на прекращение огня и продолжает находить причины, по которым этот шаг якобы не должен произойти сейчас.
"Россия сейчас очень открыто заявляет, что не хочет этого, что не готова и находит причины, почему этого не должно произойти сейчас", - отметил руководитель ОП.
При этом Буданов подчеркнул, что война в конечном итоге должна завершиться. Он отметил, что боевые действия продолжаются уже слишком долго.
"Придет время, когда ей должен прийти конец", - заявил глава ОП.
Отдельно Буданов отметил роль США в переговорном процессе. По его словам, влияние Вашингтона дает Украине возможность продвигаться в направлении установления мира.
"Учитывая влияние США, у нас есть шанс достичь мира. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы этот мир наступил", - сказал он.
Ранее Буданов также заявлял, что Украина передавала российской стороне предложение о прекращении огня, которое касалось не только ударов, но и боевых действий на фронте. По его словам, предложение было доведено до руководства РФ, однако ответа Москва не дала.
Действительно ли РФ будет готова к переговорам после выборов
Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок заявил, что заявления американской стороны о возможной готовности Москвы к переговорам после выборов в России не имеют под собой реальной основы.
По его словам, сама американская команда фактически признала нереалистичность быстрого перемирия.
"Кушнер фактически проговорился во время пресс-конференции в Киеве, когда сказал: если нам удастся что-то сделать до зимы, это будет чудом. То есть они сами не рассчитывают на прекращение огня в течение ближайшего месяца-двух или трех", - отметил он.
Мирные переговоры - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что США проведут новый раунд переговоров с Украиной и страной-агрессором Россией о прекращении войны. Они состоятся в течение 10 дней после того, как украинская сторона проинформирует европейцев о новых деталях, а американские переговорщики проведут встречу с россиянами.
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что украинские войска превосходят противника на поле боя и фактически выигрывают войну, поэтому Кремль должен без промедления сесть за стол переговоров.
Зеленский также заявил, что требования России признать ее суверенитет над Крымом, Донецкой и Луганской областями, а также оккупированными частями Херсонской и Запорожской областей вышли из переговорной повестки дня.
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О персоне: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 года – до 2 января 2026 года), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.
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