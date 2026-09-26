Какие вазоны нельзя оставлять на балконе, когда ночная температура падает до +10°С

Специалисты объяснили, как избежать сильного стресса для балконных растений.

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Эксперты объяснили, какие растения лучше убрать с балкона уже сейчас / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

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При какой температуре комнатные растения нужно заносить в дом

Почему нельзя резко переносить вазоны в тепло

С наступлением первых холодных ночей владельцам балконных растений стоит внимательно следить за температурой. Для некоторых популярных культур ночное похолодание ниже +10 градусов может стать причиной серьезного стресса или даже необратимых повреждений.

В то же время, как выяснил Главред, переносить все вазоны в теплую квартиру сразу после первых прохладных вечеров не стоит. Резкое изменение температуры, влажности и освещения также может негативно повлиять на растения и сказаться на их цветении в следующем сезоне. Об этом предупредили эксперты Jurnalul.

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Какие растения нужно убрать с балкона

Одним из первых с балкона рекомендуют убирать фикус. Комфортной для него считается температура около +18+24 градусов, а уже при +15 градусах растение может негативно реагировать на холодный воздух, сквозняки и резкие температурные колебания.

Дома фикус лучше поставить в место с ярким рассеянным светом. Полив при этом стоит сократить, позволяя верхнему слою почвы немного подсыхать.

Еще более чувствительным к холоду является тропический гибискус. Hibiscus rosa-sinensis начинает страдать при температурах ниже +10 градусов, а более сильное похолодание может привести к гибели растения.

Для зимовки гибискуса подходят температуры примерно +10+14 градусов. В то же время специалисты не рекомендуют резко заносить его с балкона в теплую комнату.

"Резкое изменение освещения и температуры провоцирует опадение бутонов даже в том случае, когда само растение выживает", - говорится в статье.

Когда убирать герань, олеандр и цитрусовые

Герань способна выдерживать более прохладную погоду, однако уже при +7 градусах, особенно ночью, растение оказывается под угрозой. После переноса в помещение ей нужно хорошо освещенное место вдали от батареек.

Оптимально поддерживать температуру около +10+14 градусов, уменьшить полив и прекратить подкормку до весны.

Яичная скорлупа как удобрение для комнатных растений / Инфографика: Главред

Олеандр также не стоит оставлять без защиты во время длительного похолодания. Растение родом из Средиземноморья и лучше переносит мягкую зиму без морозов. Взрослые экземпляры могут кратковременно выдержать около -5 градусов под агроволокном, однако зимовка под открытым небом остается рискованной.

Лучшим вариантом для олеандра станет светлое и прохладное помещение, а не теплая отапливаемая комната.

Цитрусовые, например, лимоны, апельсины и мандарины, морозов не переносят. Их рекомендуют переносить в помещение, когда ночная температура опускается примерно до +5 градусов.

При этом ставить цитрусовые возле батареи также не стоит. Для зимовки им нужно очень светлое прохладное место с температурой около +12 градусов.

После переноса цитрусового дерева в дом владельцы нередко замечают массовое опадение листьев. Причиной может быть не только перепад температур, но и переохлаждение корневой системы.

Если горшок стоит на холодном полу, корни могут охлаждаться значительно сильнее, чем надземная часть растения. Такой температурный контраст создает дополнительный стресс.

Поэтому под вазон рекомендуют положить изолирующую подставку, которая поможет защитить корни от холода.

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Об источнике: Jurnalul Jurnalul - румынское издание, базирующееся в Бухаресте. Издание основано 7 июня 1993 года. Компания Jurnalul, входящая в медиагруппу холдинга Intact, была создана в июне 1995 года. Jurnalul является флагманским изданием компании Antena 3, пишет Википедия.

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