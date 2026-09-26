Шикарный десерт из увядших яблок: рецепт пирога, который готовится меньше часа

Рецепт яблочного пирога с большим количеством начинки.

https://glavred.info/recipes/shikarnyy-desert-iz-uvyadshih-yablok-recept-piroga-kotoryy-gotovitsya-menshe-chasa-10799456.html Ссылка скопирована

Как приготовить пирог из подвядших яблок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В сентябре у многих остаются подвядшие яблоки, которые и выбросить жалко, и есть уже не хочется. В таком случае из яблок можно приготовить шикарный десерт - пирог, в котором начинки больше, чем теста.

Главред узнал, что рецептом яблочного пирога в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Яблочный пирог - рецепт

Яблоки 5–6 шт.

Яйца 3 шт.

Мука 70 г

Молоко 100 г

Растительное или сливочное масло 30 г

Разрыхлитель 1 ч. л.

Ванильный сахар

Сахар 70–100 г

Корица

Яйца, сахар, молоко, масло смешиваем в миске и взбиваем до пышных пиков. Затем добавляем в массу корицу, ванильный сахар, муку, разрыхлитель и снова взбиваем до однородности теста.

видео дня

Затем очищаем и нарезаем яблоки тонкими ломтиками. Выкладываем яблоки и тесто слоями в смазанную маслом форму. Ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35–45 минут.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом яблочного пирога можно посмотреть по ссылке.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алена Карпюк Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред