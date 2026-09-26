Шикарный десерт из увядших яблок: рецепт пирога, который готовится меньше часа

В сентябре у многих остаются подвядшие яблоки, которые и выбросить жалко, и есть уже не хочется. В таком случае из яблок можно приготовить шикарный десерт - пирог, в котором начинки больше, чем теста.
Главред узнал, что рецептом яблочного пирога в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.
Яблочный пирог - рецепт
- Яблоки 5–6 шт.
- Яйца 3 шт.
- Мука 70 г
- Молоко 100 г
- Растительное или сливочное масло 30 г
- Разрыхлитель 1 ч. л.
- Ванильный сахар
- Сахар 70–100 г
- Корица
Яйца, сахар, молоко, масло смешиваем в миске и взбиваем до пышных пиков. Затем добавляем в массу корицу, ванильный сахар, муку, разрыхлитель и снова взбиваем до однородности теста.
Затем очищаем и нарезаем яблоки тонкими ломтиками. Выкладываем яблоки и тесто слоями в смазанную маслом форму. Ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35–45 минут.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом яблочного пирога можно посмотреть по ссылке.
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О персоне: Алена Карпюк
Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.
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