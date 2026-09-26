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Шикарный десерт из увядших яблок: рецепт пирога, который готовится меньше часа

Анна Косик
26 сентября 2026, 12:55
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Рецепт яблочного пирога с большим количеством начинки.
Время приготоления Время приготовления: 55 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Порции Порции 3-5 порции
Кухня Кухня Интернациональная
Шикарный десерт из увядших яблок: рецепт пирога, который готовится меньше часа
Как приготовить пирог из подвядших яблок / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В сентябре у многих остаются подвядшие яблоки, которые и выбросить жалко, и есть уже не хочется. В таком случае из яблок можно приготовить шикарный десерт - пирог, в котором начинки больше, чем теста.

Главред узнал, что рецептом яблочного пирога в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Алена Карпюк.

Яблочный пирог - рецепт

  • Яблоки 5–6 шт.
  • Яйца 3 шт.
  • Мука 70 г
  • Молоко 100 г
  • Растительное или сливочное масло 30 г
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Ванильный сахар
  • Сахар 70–100 г
  • Корица

Яйца, сахар, молоко, масло смешиваем в миске и взбиваем до пышных пиков. Затем добавляем в массу корицу, ванильный сахар, муку, разрыхлитель и снова взбиваем до однородности теста.

видео дня

Затем очищаем и нарезаем яблоки тонкими ломтиками. Выкладываем яблоки и тесто слоями в смазанную маслом форму. Ставим пирог в разогретую до 180 градусов духовку на 35–45 минут.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом яблочного пирога можно посмотреть по ссылке.

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О персоне: Алена Карпюк

Алена Карпюк - украинская фудблогерша и UGC-креатор. Публикует в сети рецепты простых и вкусных блюд. На её страницу в TikTok подписаны более 550 тысяч пользователей, а видео просматривают миллионы пользователей.

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