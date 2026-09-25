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"Это угроза": раскрыт тревожный сценарий сокращения западной помощи Украине

Алексей Тесля
25 сентября 2026, 18:59
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Помощь нам может быть существенно сокращена - и финансовая, и военная, не исключает Максим Розумный.
Военная помощь
Помощь Украине может быть сокращена / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, twitter.com/DeptofDefense

Главное из заявлений Розумного:

  • Изменение риторики западных лидеров идет в ответ на запрос в обществах
  • Западная помощь Украине может быть существенно сокращена

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный прокомментировал вероятность возможного сокращения помощи западных союзников Украине.

"Конечно, они (подобные заявления европейских лидеров, - ред.) представляют для нас очень серьезную угрозу. Потому что такое изменение риторики происходит не в политическом вакууме - это ответ на запрос в обществах западных государств или, по крайней мере, среди их довольно влиятельных и многочисленных слоев, поскольку эти политики набирают голоса и претендуют на участие во власти", - подчеркнул он в интервью Главреду.

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Эксперт считает, что подобные настроения для Украины неблагоприятны, поскольку на определенном этапе действительно могут превратиться в политику правительств этих государств.

"И помощь нам может быть существенно сокращена - и финансовая, и военная. А западная помощь - наш стратегический ресурс, на который мы полагаемся в войне на выживание, в войне на истощение, которую сегодня ведем с Россией", - предупредил он.

По словам аналитика такая ситуация представляет для Украины реальную угрозу на нынешнем этапе.

"Для нас это угроза. И в значительной степени, думаю, неуступчивость Путина и россиян как раз обусловлена их надеждами на то, что мы лишимся этой поддержки и это подорвет наши ресурсы. Что может этому помешать? У политиков есть привычка в предвыборный период делать одни заявления, а когда приходят к власти - проводить политику, которая более выгодна и стратегически важна для их государств", - убежден Розумный.

Новая помощь Британии: что известно

Великобритания намерена помогать Украине предотвращать запуски российских ракет ещё до их осуществления, а не ограничиваться перехватом целей в воздухе. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Энди Бернем.

По словам главы правительства, Лондон планирует не только укреплять украинскую противовоздушную оборону, но и перекрывать поставки компонентов для российского вооружения, а также способствовать уничтожению ракет и других средств поражения до их применения против украинских городов.

Помощь Украине - новости по теме

Главред писал, что Италия готовит новый масштабный пакет военной помощи Украине, в который могут войти дополнительные средства противовоздушной и противоракетной обороны.

Ранее Энди Бернем стал одним из британских политиков, последовательно поддерживавших Украину не только на уровне политических заявлений, но и через конкретные гуманитарные и муниципальные инициативы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что задержка помощи Запада грозит Украине масштабным урезанием расходов. Состояние государственных финансов Украины Корецкий охарактеризовал как "близкое к критическому".

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О персоне: Максим Розумный

Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

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