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У Путина нашли 8-летнюю внучку: СМИ выяснили, кто отец и как её зовут

Руслана Заклинская
25 сентября 2026, 15:02
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У Владимира Путина есть внучка, о которой его семья не афишировала.
У Путина нашли 8-летнюю внучку: СМИ выяснили, кто отец и как её зовут
Екатерина Тихонова, Владимир Путин / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • У Путина есть внучка Эльза Тихонова
  • Её родители - Екатерина Тихонова и балетмейстер Игорь Зеленский
  • Внучка Путина родилась в 2017 году

У российского диктатора Владимира Путина есть 8-летняя внучка по имени Эльза Игоревна Тихонова. Девочка является дочерью младшей дочери Путина Екатерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского. Об этом пишет "Медуза" со ссылкой на журналистов "Проекта".

Девочка носит фамилию матери, а отчество получила от своего биологического отца. Имя Эльза журналисты установили в ходе анализа утечки данных из базы Федеральной пограничной службы РФ.

видео дня

Расследователи предположили, что имя девочка могла получить в честь героини мультфильма "Холодное сердце", поскольку Екатерина Тихонова известна своей любовью к Голливуду. В то же время это не подтвержденный факт.

В ноябре 2019 года Эльза вместе с родителями летела в Мюнхен на бизнес-джете немецкой авиакомпании Air Hamburg. Спустя два года она отправилась в Хорватию на борту Bombardier Global 5000.

Игорь Зеленский с 2016 года возглавлял Баварский государственный балет, но в апреле 2022 года покинул эту должность. Ранее расследования "Медузы", "Важных историй", Der Spiegel и OCCRP установили, что Зеленский находился в длительных отношениях с Екатериной Тихоновой и что у пары есть общая дочь, родившаяся в 2017 году.

Что говорит внебрачная дочь Путина о войне

В Париже украинский журналист Дмитрий Святненко встретился с Елизаветой Кривоногих, которую журналисты называют вероятной внебрачной дочерью лидера страны-агрессора Владимира Путина. Женщину заметили на открытии выставки в галерее L Gallery, где она работает.

Святненко спросил Кривоногих о её отношении к политике Путина и войне против Украины. В ответ она заявила: "А я здесь при чём?". На предложение позвонить Путину и попросить прекратить обстрелы Киева женщина ответила: "Ну конечно".

Журналист также предложил ей приехать в Киев или Покровск, чтобы увидеть последствия войны. Кривоногих ответила: "Ну вы представляете, как я сейчас поеду?"

В конце разговора Кривоногих заявила, что не может помочь и не считает себя ответственной за ситуацию.

"Мне очень жаль, что так всё происходит. Я, к сожалению, не несу ответственности за эту ситуацию", - сказала она.

Дети Путина - что известно

Как ранее сообщал Главред, внебрачная дочь лидера страны-агрессора Путина проживает в Париже и работает в местной галерее. Она курирует антивоенных художников в этой галерее. В 2020 году она поступила в парижскую школу ICART, а в январе 2024 года курировала дипломную выставку в частной галерее.

По данным расследования центра "Досье", у российского диктатора есть два малолетних сына, которые практически не появляются на публике. Дети находятся в полной изоляции от семьи и обучаются под присмотром гувернеров. Согласно расследованию, старший сын родился в 2015 году, а младший - в 2019 году.

Сайт "OSINT-Пчелы" опубликовал в открытом доступе фото и видео, которые якобы демонстрируют тайных сыновей Путина. Мальчики занимаются хоккеем, дзюдо и художественной гимнастикой, а первое публичное появление старшего сына зафиксировано на турнире "Небесная грация-2022".

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Об источнике: "Медуза"

"Медуза" - независимое оппозиционное русскоязычное интернет-СМИ, расположенное в Риге (Латвия), выходит на русском и английском языках.

Основными критериями отбора контента являются значимость и достоверность информации, а не статус источника. Издание также публикует собственные материалы, сообщает "Википедия".

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