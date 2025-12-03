Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

Анна Косик
3 декабря 2025, 20:32
6378
Внебрачной дочери диктатора предложили помочь Украине в окончании войны. Она дала ответ.
дочь путина в париже
Дочь Путина в Париже поговорила с журналистом о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

  • Дочь Путина заявила, что не причастна к войне в Украине
  • Кривоногих сказала, что ничем не может помочь в вопросе окончания войны

В Париже украинский журналист Дмитрий Святненко встретился с вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина Елизаветой Кривоногих.

Как пишет ТСН, Елизавету заметили во время открытия очередной выставки в галерее L gallery, где дочь Путина и работает. Когда выставка закончилась и последние люди выходили из галереи, Елизавета была среди них.

видео дня

Как россиянка прокомментировала войну в Украине

Украинский журналист поздоровался с Елизаветой и сказал, что имеет к ней несколько вопросов. Женщина ответила, что не давала разрешения на съемку.

В ответ Святненко напомнил вероятной дочери Путина, что украинцы также не давали разрешение на то, что сейчас Киев без света и там звучит воздушная тревога. Следом от спросил Елизавету, как она относится к политике своего отца и поддерживает ли его.

Кривоногих лишь ответила: "А я здесь при чем?". После предложения журналиста позвонить Путину и попросить прекратить обстреливать Киев, россиянка сказала: "Ну конечно".

"Вы можете приехать в Киев и выступить как ПВО, лучше любых "Петриотов". Или поехать сейчас в Покровск, чтобы прекратилась вся эта история", - озвучил предложение дочери Путина Святненко.

Скриншот из tg
Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео разговора журналиста и внебрачной дочери Путина:

В ответ он услышал лишь: "Ну вы представляете, как я сейчас поеду?", на что женщина тут же получила предложение купить ей билет на самолет до Киева.

"Я, к сожалению, никак не могу помочь. Мне очень жаль. Я уже, мне кажется, достаточно с вами поговорила. Мне действительно очень жаль, что так все происходит. Я, к сожалению, не ответственна за эту ситуацию. Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Желаю вам хорошего вечера. До встречи", - закончила разговор Елизавета.

Внебрачная дочь Путина сменила фамилию

Главред писал, что согласно данным из утечек российских баз данных, внебрачная дочь диктатора РФ Владимира Путина Елизавета Кривоногих живет под фамилией Руднова.

Об этом свидетельствует в том числе и то, что в системе "Сирена Тревел" были найдены билеты, которые в 2021 году купила Елизавета Олеговна Руднова с той же датой рождения, что у Елизаветы Кривоногих.

Елизавета Кривоногих - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что внебрачная и непризнанная дочь террориста и президента РФ Путина Елизавета Кривоногих живет в Париже. Она работает в галерее, где выставляют антивоенное искусство.

Накануне стало известно, что путинская бастард называла себя Луиза Розова. При этом она активно вела соцсети и показывала фото с различных мероприятий. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину она исчезла и закрыла страницы в соцсетях.

Ранее также журналисты сообщали, что вероятная внебрачная дочь Путина неожиданно заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.

Другие новости:

Об источнике: ТСН

ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Париж Владимир Путин Путин новости Светлана Кривоногих
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:32Мир
"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:50Война
Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

19:38Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

Украинцев призвали наклеить пищевую пленку на окна: в чем причина

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атаки

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 3 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Китайский гороскоп на завтра 4 декабря: Быкам - ссоры, Змеям - беспокойство

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогноз

Последние новости

20:47

Клей исчезнет за минуту: как снять старые наклейки со стекла авто без царапин

20:44

Украинцам рекомендуют в декабре держать двери в спальню открытыми: что произошло

20:33

Ким Кардашьян ошарашила своим новым МРТ

20:32

"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

20:25

Жизнь без обслуживания: застройщик "Ковальская" оставил 4 киевских ЖК без поддержки

Трамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - ЖовтенкоТрамп спешит завершить войну, он зависим от согласия Европы и Украины - Жовтенко
20:21

Азарова заочно приговорили к 15 годам тюрьмы: что известно

19:50

"Должны быть готовы": Стубб сделал прогноз по мирному соглашению для Украины

19:48

Усик готовит бой с Уайлдером: стало известно, когда и где может состояться поединок

19:38

Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Реклама
19:10

Вся правда о "мирных переговорах"мнение

19:08

Переломный момент на пороге: жизнь трех знаков зодиака уже не будет прежней

19:04

Живая елка будет стоять долго и не осыплется: как продлить жизнь новогоднего дерева

19:00

Киев получит "все необходимое": Рютте раскрыл, какое оружие НАТО пришлет вне очереди

19:00

Поздравления с Днем ВСУ - теплые слова и открытки для наших Героев

18:54

РФ атаковала Кривой Рог: среди раненых - ребенок, есть значительные разрушения

18:39

Россию не остановить миром: Ющенко озвучил тревожный прогноз об окончании войны

18:30

Кровать как центр интерьера: как подобрать модель под стиль, планировку и сценарии использования комнаты новости компании

18:27

До 12 часов без света: Укрэнерго опубликовало графики отключений на 4 декабря

18:19

В США раскрыли последствия переговоров в Москве - какой следующий шаг готовит УкраинаВидео

18:19

Виктор Павлик впервые прокомментировал новый брак экс-супруги

Реклама
18:16

Домашние синоптики: как коты предсказывают погоду

18:15

Были под запретом "советов": три исконно украинских слова, которые возвращаются в обиход

17:58

Никакие проблемы с авто не страшны: правило "FORCES" спасает водителей в мороз

17:41

Принято молчать в России - какой секрет скрывает московский КремльВидео

17:40

В первые дни зимы цена безумно снизилась: в Украине подешевел базовый продукт

17:29

Россияне создали зону контроля между Волчанском и Купянском: Трегубов раскрыл детали

17:17

Забытый, но очень вкусный: рецепт салата на Новый год, который понравится всем

17:04

Водительская хитрость: как за считанные минуты очистить лобовое стекло от льда

17:01

Горят резервуары: Генштаб сообщил о потрясающих результатах ударов по РФ

16:55

Доллар резко подешевел, евро взлетел: свежий курс валют на 4 декабря

16:31

Путину мало: эксперт назвал единственное условие, при котором РФ закончит войну

16:20

Россияне захватили три села и продвинулись возле Покровска и Гуляйполя - DeepState

16:15

Работает как волшебная палочка: мужчина сказал, как прочистить забитую раковину

15:26

"Будут прекращены полномочия": Зеленский объявил о срочной перезагрузке

15:25

Штурмовали десяток раз: военные прокомментировали заявление РФ о "прорыве" в Лимане

15:21

Верховная Рада проголосовала за госбюджет на 2026 год - что изменится для украинцев

15:18

"США узаконят разделение Украины на десятилетия": на что пойдет Украина для мира

15:09

Морозы будут не страшны: какие детали в авто нужно перевести в зимний режим

15:07

Надо найти кролика на картинке за 20 секунд: быстрый тест для проверки IQ

14:59

УЗ запустила "3000 км по Украине" - на какие поезда можно взять билеты и как оформить

Реклама
14:34

Вредит вещам и машинке: эксперт раскрыл, сколько порошка надо для одной стирки

14:11

Черепаховые коты скрывают сразу три секрета - о чем стоит знать хозяевамВидео

13:57

Почему вареные яйца нельзя бросать в холодную воду: ответ удивит

13:53

Путин играет на интересах Трампа: эксперт раскрыл, как Кремль манипулирует США

13:45

Скачки температуры и много осадков: когда погода в Украине покажет характер

13:20

В Bild заявили о полной оккупации Покровска - в Генштабе сделали важное заявление

12:58

Как полнолуние в Близнецах перевернёт жизнь каждого с 4 по 20 декабря - прогнозВидео

12:58

Украина потеряла целые города: эксперт назвала ужасные демографические подсчеты

12:47

Голливудскому актеру поставили смертельный диагноз

12:25

В России взорвали нефтепровод "Дружба": СМИ раскрыли детали громкой атакиВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинФилипп КиркоровНастя КаменскихЕлена ЗеленскаяВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять