"Мне очень жаль": дочь Путина сделала неожиданное заявление о войне в Украине

Внебрачной дочери диктатора предложили помочь Украине в окончании войны. Она дала ответ.

https://glavred.info/world/mne-ochen-zhal-doch-putina-sdelala-neozhidannoe-zayavlenie-o-voyne-v-ukraine-10721036.html Ссылка скопирована

Дочь Путина в Париже поговорила с журналистом о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

Главное:

Дочь Путина заявила, что не причастна к войне в Украине

Кривоногих сказала, что ничем не может помочь в вопросе окончания войны

В Париже украинский журналист Дмитрий Святненко встретился с вероятной внебрачной дочерью кремлевского диктатора Владимира Путина Елизаветой Кривоногих.

Как пишет ТСН, Елизавету заметили во время открытия очередной выставки в галерее L gallery, где дочь Путина и работает. Когда выставка закончилась и последние люди выходили из галереи, Елизавета была среди них.

видео дня

Как россиянка прокомментировала войну в Украине

Украинский журналист поздоровался с Елизаветой и сказал, что имеет к ней несколько вопросов. Женщина ответила, что не давала разрешения на съемку.

В ответ Святненко напомнил вероятной дочери Путина, что украинцы также не давали разрешение на то, что сейчас Киев без света и там звучит воздушная тревога. Следом от спросил Елизавету, как она относится к политике своего отца и поддерживает ли его.

Кривоногих лишь ответила: "А я здесь при чем?". После предложения журналиста позвонить Путину и попросить прекратить обстреливать Киев, россиянка сказала: "Ну конечно".

"Вы можете приехать в Киев и выступить как ПВО, лучше любых "Петриотов". Или поехать сейчас в Покровск, чтобы прекратилась вся эта история", - озвучил предложение дочери Путина Святненко.

Скриншот из телеграм-канала Главред

Смотрите видео разговора журналиста и внебрачной дочери Путина:

В ответ он услышал лишь: "Ну вы представляете, как я сейчас поеду?", на что женщина тут же получила предложение купить ей билет на самолет до Киева.

"Я, к сожалению, никак не могу помочь. Мне очень жаль. Я уже, мне кажется, достаточно с вами поговорила. Мне действительно очень жаль, что так все происходит. Я, к сожалению, не ответственна за эту ситуацию. Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться, но, к сожалению, ничем не могу вам помочь. Желаю вам хорошего вечера. До встречи", - закончила разговор Елизавета.

Внебрачная дочь Путина сменила фамилию

Главред писал, что согласно данным из утечек российских баз данных, внебрачная дочь диктатора РФ Владимира Путина Елизавета Кривоногих живет под фамилией Руднова.

Об этом свидетельствует в том числе и то, что в системе "Сирена Тревел" были найдены билеты, которые в 2021 году купила Елизавета Олеговна Руднова с той же датой рождения, что у Елизаветы Кривоногих.

Елизавета Кривоногих - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что внебрачная и непризнанная дочь террориста и президента РФ Путина Елизавета Кривоногих живет в Париже. Она работает в галерее, где выставляют антивоенное искусство.

Накануне стало известно, что путинская бастард называла себя Луиза Розова. При этом она активно вела соцсети и показывала фото с различных мероприятий. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину она исчезла и закрыла страницы в соцсетях.

Ранее также журналисты сообщали, что вероятная внебрачная дочь Путина неожиданно заявила, что выступает против войны страны-агрессора России против Украины.

Другие новости:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) - ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5%. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред