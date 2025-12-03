Влупит 3-градусный мороз: украинцев предупредили об ухудшении погоды

Погода в Николаеве будет самой теплой. Там температура воздуха повысится до +11 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 4 декабря

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

Где будет дождь, снег и туман

Погода в Украине 4 декабря будет местами дождливой и туманной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 4 декабря Украина будет находиться под влиянием антициклона. В большинстве областей не будет существенных осадков. Температура воздуха повысится до 4-8 градусов тепла. На юге будет теплее - 8-12 градусов тепла. Ветер будет порывистым.

Ожидается, что похолодание придет с 5-6 декабря. 9 декабря температура воздуха снова повысится. 9-10 декабря будут дожди.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: ventusky

Погода 4 декабря

В Украине 4 декабря будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди в северных, центральных и южных областях. В Карпатах будет туман. Ветер будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, на востоке страны и в Карпатах прохладнее, от 2° тепла до 3° мороза, днем тепло как для этой поры 3-8° тепла, на Закарпатье до 11°, а теплее всего на юге страны, там ожидаем ночью 4-9° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +1

По данным meteoprog, 4 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Одесской области. Там температура воздуха повысится до +8 градусов. Самая низкая температура будет в Луганской области. Там температура воздуха опустится до +1 градуса.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: meteoprog

Погода 4 декабря в Киеве

В Киеве 4 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь. Ветер в этот день будет юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 4-6° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 4 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталка Диденко ранее говорила, что в Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на протяжении выходных погода будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром.

Он также сообщал, что на следующей неделе под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

