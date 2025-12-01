Снег, дожди и туман: в каких регионах будет мряка и мороз

Погода во Львове будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до +2 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: unsplash.com

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 2 декабря

Где температура воздуха опустится до -3 градусов

Где будет дождь, снег и туман

Погода в Украине 2 декабря будет местами дождливой и туманной. Местами будет даже снег. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики объявили штормовое предупреждение - І уровень опасности. Почти во всех областях в первой половине дня будет туман с видимостью 200-500 м.

"Погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 2 декабря будет пасмурная и влажная погода. В большинстве областей будут небольшие дожди, туман и туман. Температура воздуха повысится до 3-7 градусов тепла. На юге будет теплее всего - 7-12 градусов тепла.

Уже в конце недели, ожидается похолодание. Температура воздуха опустится на 2-4 градуса.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Погода 2 декабря

В Украине 2 декабря будет облачно. В этот день синоптики прогнозируют дожди. В Карпатах будет мокрый снег. Во всех областях, кроме восточных будет туман. Ветер будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура ночью 0-5° тепла, в Карпатах местами 1-3° мороза, днем 3-8° тепла; на юге страны ночью 4-9° тепла, днем 7-12°", - говорится в сообщении.

В Украине ударит +2

По данным meteoprog, 2 декабря в Украине будет местами прохладной. Теплее всего будет в Херсонской области. Там температура воздуха повысится до +9...+10 градусов. Самая низкая температура будет во Львовской области. Там температура воздуха опустится до +2...+6 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: meteoprog

Погода 2 декабря в Киеве

В Киеве 2 декабря будет облачно. Синоптики в этот день прогнозируют дождь и туман. Ветер в этот день будет переменных направлений со скоростью 3-8 м/с.

"Температура по области ночью 0-5° тепла, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 5-7° тепла", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 2 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталка Диденко ранее говорила, что в Украине в воскресенье, 30 ноября, температура воздуха повысится до 4-9 градусов тепла.

Синоптик Игорь Кибальчич заявлял, что на протяжении выходных погода будет устойчивой и спокойной в большинстве областей с температурой воздуха выше нормы и слабым ветром.

Он также сообщал, что на следующей неделе под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в нашей стране ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

