София, похоже, брала у Ани Лорак уроки игры на публику.

Кратко:

Ани Лорак стала певицей года в стране-агрессоре

По этому поводу ее дочь публично расплакалась

Певица украинского происхождения Ани Лорак, которая отказалась поддерживать Украину и во время полномасштабной войны стала гражданкой страны-оккупанта, хвастается своими достижениями там. В таком же духе артистка воспитывает свою дочь-подростка.

На днях в стране-агрессоре состоялась церемония вручения премии "Виктория" за музыкальные заслуги. Лорак была номинирована на нее 5 раз, но лишь сейчас одержала победу, как лучшая певица рф этого года.

На премию Ани пришла в сопровождении дочери Софии. Пока ее мама провозглашала хвалебную речь в свой адрес с пафосными заявлениями о пожизненном служении музыки, 14-летний подросток на сцене заливался слезами.

Такое поведение девочки не осталось незамеченным. Позже у Ани Лорак и ее дочери взяли комментарий о событиях на сцене. София со множеством слов-паразитов объяснила, к чему были ее слезы: "Я думала, что типа нет, мама не выиграет, и такая: "Блин!" Потом я такая просто... У меня было столько эмоций в один момент! Я не знаю".

О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

