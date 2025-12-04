Бури будут лупить одна за другой: названы даты сильных геомагнитных штормов

Некоторые бури будут такими сильными, что негативно повлияют на самочувствие.

Украину атакуют сильные магнитные бури / Фото: сгенерировано ИИ (ChatGPT)

Что узнаете:

Как магнитная буря влияет на человека

Когда будет пик следующей магнитной бури

Когда закончится магнитная буря

Украину в декабре атакуют несколько магнитных бурь. Они будут очень затяжными и очень сильными, что может сказаться на здоровье. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды.

Страна была под влиянием магнитной бури еще с самого первого дня зимы. Тогда она была слабой, после чего был один день затишья. В среду, 3 декабря, началась новая буря. Она ударила сразу с 4-балльной мощностью, но уже на следующий день выросла до пяти баллов. Ожидается, что 6 декабря магнитная буря опустится до 4-х баллов, а 7-8 декабря станет 3-балльной и опустится до минимума.

12 декабря влупит еще один геомагнитный шторм. Она начнется с мощности 3 балла, а на следующий день сразу станет пятибалльной. 14 декабря она станет 4-балльной, после чего опустится до трех баллов.

После одного дня затишья Украина снова окажется под влиянием невероятно затяжной и сильной магнитной бури. С 17 до 20 декабря включительно она продержится на уровне трех баллов. После этого магнитная буря станет 4-балльной. С 22 декабря буря резко вырастет до пяти баллов. На таком уровне она продержится до 26 декабря включительно. 27 декабря она опустится до четырех баллов, после чего опустится до минимума и закончится.

Календарь магнитных бурь на декабрь / инфографика: Главред

По данным meteoprog, за последние 24 часа произошло 10 вспышек класса С и М. Сообщается, что 5 декабря могут произойти на Солнце новые вспышки класса М. Их вероятность составляет 75%. Вероятность вспышек класса Х составляет 30%. Сообщается, что сейчас на Солнце замечено 129 солнечных пятен.

"Магнитная буря такой силы может быть причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. Также магнитная буря может повлиять на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть осторожными.", - говорится в сообщении.

Как магнитная буря влияет на человека / Инфографика Главред

Что происходит с человеком во время магнитной бури

Во время магнитных бурь у людей могут возникать следующие негативные симптомы:

головная боль,

головокружение,

тошнота,

боль в сердце,

слабость и сонливость,

боль в спине и суставах,

повышенное давление,

обострение хронических заболеваний.

Что делать во время магнитной бури

Как сообщает Главред, чтобы свести к минимуму негативное влияние бури, придерживайтесь правил здорового образа жизни во время бури и за несколько дней до нее.

Ограничьте употребление жирной, жареной, острой и мучной пищи. Ешьте больше сезонных фруктов и орехов, рыбы, орехов.

Откажитесь от кофе, алкоголя и сигарет. Вредные напитки замените травяным чаем. Чаще бывайте на свежем воздухе и больше ходите пешком. Регулярно проветривайте комнату.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже человеческий организм. Они могут вызвать нарушение или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

