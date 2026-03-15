Севооборот на огороде: как восстановить структуру почвы за один цикл

Вы узнаете:
- Как правильно возвращать культуры на прежнее место через 3–4 года
- Что высаживать в первый, второй, третий и четвертый год
- Как севооборот повышает урожайность на 60–80% без химии
Многие огородники сталкиваются с резким падением урожайности на 30–50% после нескольких лет выращивания одних и тех же культур на одном участке. Интенсивное внесение минеральных удобрений часто не дает результата, а работа на огороде становится изнурительной.
Главред решил рассказать, как севооборот спасает урожай и увеличивает плодородие почвы.
Эксперт по растениеводству Михаил Буласов в своем видео на YouTube объяснил, почему монокультура является главным врагом плодородия и как простая система планирования севооборота может кардинально изменить ситуацию.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Четыре фактора истощения почвы
По словам специалиста, существует четыре ключевых фактора истощения почвы.
- Первый – химический: растения выделяют вещества, которые в высоких концентрациях становятся токсичными для самой культуры.
- Второй – биологический: в почве накапливаются патогены и вредители, специализирующиеся на конкретных растениях, например споры фузариоза или капустного кили могут сохраняться до 7 лет.
- Третий фактор – фитоценотический: сорняки быстро адаптируются к циклу выращивания одной культуры.
- Четвертый – физический: однотипная корневая система разрушает структуру почвы, делая ее плотной или пылеобразной.
Три правила эффективного севооборота
Чтобы избежать этих проблем, эксперт советует соблюдать три правила: не сажать подряд представителей одного ботанического семейства, чередовать растения с глубокой и поверхностной корневой системой, а также соблюдать оптимальный интервал возвращения культуры на прежнее место – 3–4 года.
Алгоритм "Четыре зоны" для участка
Буласов предлагает алгоритм "Четыре зоны". В первый год высаживают "потребителей органики" – тыквенные и капустные. На второй год – "минималистов" – корнеплоды и луковые, которые эффективно используют остатки удобрений.
Третий год отводят "реставраторам" – бобовым, обогащающим почву азотом. На четвертый год высаживают "элитные культуры" – томаты и перец – на уже структурно восстановленную почву.
Об источнике: YouTube-канал MykhailoBulasov
YouTube-канал MykhailoBulasov — видеоблог Михаила Буласова, где автор публикует видео о жизни в деревне, хозяйственных практиках, агротехнике и реальном опыте огородничества без фильтров и чрезмерных сценариев. Контент ориентирован на тех, кто хочет прагматично учиться выращиванию растений, уходу за почвой и технологиям обработки земли, учитывая личный опыт автора и практические советы
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред