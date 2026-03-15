Севооборот на огороде: как восстановить структуру почвы за один цикл

Руслан Иваненко
15 марта 2026, 17:30
Автор рассказал, как правильно чередовать культуры с глубокими и поверхностными корнями.
Огород, Севооборот

Как севооборот помогает восстановить плодородие почвы / Коллаж: Главред, фото: скриншот youtube.com

Вы узнаете:

  • Как правильно возвращать культуры на прежнее место через 3–4 года
  • Что высаживать в первый, второй, третий и четвертый год
  • Как севооборот повышает урожайность на 60–80% без химии

Многие огородники сталкиваются с резким падением урожайности на 30–50% после нескольких лет выращивания одних и тех же культур на одном участке. Интенсивное внесение минеральных удобрений часто не дает результата, а работа на огороде становится изнурительной.

Главред решил рассказать, как севооборот спасает урожай и увеличивает плодородие почвы.

Эксперт по растениеводству Михаил Буласов в своем видео на YouTube объяснил, почему монокультура является главным врагом плодородия и как простая система планирования севооборота может кардинально изменить ситуацию.

Четыре фактора истощения почвы

По словам специалиста, существует четыре ключевых фактора истощения почвы.

  • Первый – химический: растения выделяют вещества, которые в высоких концентрациях становятся токсичными для самой культуры.
  • Второй – биологический: в почве накапливаются патогены и вредители, специализирующиеся на конкретных растениях, например споры фузариоза или капустного кили могут сохраняться до 7 лет.
  • Третий фактор – фитоценотический: сорняки быстро адаптируются к циклу выращивания одной культуры.
  • Четвертый – физический: однотипная корневая система разрушает структуру почвы, делая ее плотной или пылеобразной.

Три правила эффективного севооборота

Чтобы избежать этих проблем, эксперт советует соблюдать три правила: не сажать подряд представителей одного ботанического семейства, чередовать растения с глубокой и поверхностной корневой системой, а также соблюдать оптимальный интервал возвращения культуры на прежнее место – 3–4 года.

Алгоритм "Четыре зоны" для участка

Буласов предлагает алгоритм "Четыре зоны". В первый год высаживают "потребителей органики" – тыквенные и капустные. На второй год – "минималистов" – корнеплоды и луковые, которые эффективно используют остатки удобрений.

Третий год отводят "реставраторам" – бобовым, обогащающим почву азотом. На четвертый год высаживают "элитные культуры" – томаты и перец – на уже структурно восстановленную почву.

Подробнее о настройке самовосстанавливающейся системы на огороде смотрите в видео.

Об источнике: YouTube-канал MykhailoBulasov

YouTube-канал MykhailoBulasov — видеоблог Михаила Буласова, где автор публикует видео о жизни в деревне, хозяйственных практиках, агротехнике и реальном опыте огородничества без фильтров и чрезмерных сценариев. Контент ориентирован на тех, кто хочет прагматично учиться выращиванию растений, уходу за почвой и технологиям обработки земли, учитывая личный опыт автора и практические советы

