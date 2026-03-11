Укр
  3. Сад и огород

Сорта картофеля, не боящиеся климатических изменений - народный топ выбора

Руслан Иваненко
11 марта 2026, 01:01
Автор рассказал, какие сорта картофеля украинские хозяева считают самыми эффективными в 2026 году.
Картофель
Автор рассказал о перспективных новичках Лорет и Аризона / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот

Вы узнаете:

  • Какие сорта картофеля выбирают украинские огородники
  • Что делает Беларозу фаворитом для хранения и урожая
  • Какие новые сорта могут попасть в будущие топ-списки

Начало года традиционно становится периодом активного планирования будущего сезона для украинских аграриев и владельцев приусадебных участков. Выбор семенного материала является ключевым фактором успеха, ведь климатические изменения и состояние почвы каждый год вносят свои коррективы.

Главред решил рассказать о народном рейтинге топ-сортов картофеля 2026 года для украинских огородов.

Украинский огородник и автор видео YouTube-канала "Лирический Селянин" проанализировал сотни отзывов реальных хозяев и представил рейтинг сортов картофеля, которые получили наибольшую приверженность украинцев по результатам выращивания в разных регионах страны.

Автор отмечает, что этот перечень не является теоретической выкладкой селекционеров, а основан на практическом опыте людей, которые ежедневно работают на земле. Обобщенные данные позволяют выделить лидеров по критериям урожайности, вкусовых качеств и устойчивости к современным вызовам окружающей среды.

Практический рейтинг пятерки лидеров

Нижнюю строчку топ-5 занял сорт Королева Анна, известный своей универсальностью, привлекательным товарным видом и высокой урожайностью. Хозяева ценят равномерность клубней, что делает его популярным на приусадебных участках.

Четвертое место занял Пикассо. Несмотря на прошлые сложности при выращивании, последние сезоны показали его адаптацию к изменениям климата и колебаниям почвенной влаги. Сорт стабилен и надежен в сложных погодных условиях.

Тройку лидеров открывает Гранада, сочетающая высокие показатели урожая и превосходные вкусовые качества. Опыт украинских фермеров подтверждает его популярность среди современных селекционных разработок.

Лидеры скорости и выносливости

На втором месте расположился ранний картофель Ривьера, который ценят за быстрое созревание и отличный вкус. Его особенность — возможность получить урожай в максимально короткие сроки, что делает сорт фаворитом среди украинских огородников.

Абсолютным победителем рейтинга стал немецкий сорт Белароза. Несмотря на длительное время на рынке, он остается вне конкуренции благодаря высокой лежкости, стабильной урожайности и устойчивости к болезням. Белароза идеально подходит для длительного хранения, что критически важно для частных хозяйств.

Что любит и чего не любит картофель
Что любит и чего не любит картофель / Инфографика: Главред

Подробнее о топ-сортах картофеля и советах по их выращиванию смотрите в видео.

Об источнике: "Лирический крестьянин"

YouTube-канал "Лирический крестьянин" посвящен практическим советам для садоводов и огородников. Автор демонстрирует собственный опыт выращивания овощей — от картофеля до огурцов, томатов и перца. В видео канала рассказывается о подкормке, профилактике болезней, борьбе с вредителями и сезонном уходе за растениями. Ролики снимаются прямо на огороде, без лишней подачи, что создает атмосферу доверия и близости к зрителю. Канал имеет постоянную аудиторию среди владельцев приусадебных участков и дач.

