"Сумасшедший дом": Оксану Самойлову стусанул Килиан Мбаппе, детали

Кратко:
- Оксану Самойлову толкнул Килиан Мбаппе
- Как отреагировала блогер
Российская блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, которая молчит о полномасштабной войне в Украине, попала в объектив папарацци, когда ее толкнул спортсмен Килиан Мбаппе.
Как стало известно, столкновение произошло, когда блогер выходила из отеля в Париже.
Бывшая жена артиста-предателя Джигана уже прокомментировала ситуацию для росСМИ и поделилась, как все произошло.
"Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жёстко фотографировать, прям сумасшедший дом. Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперёд — никуда. И тут я чувствую лёгкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно", — рассказала Самойлова.
Смотрите видео, как Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову:
Оказывается, она узнала, кто ее толкнул из новостей и отметила, что Мбаппе поступил неправильно.
"Он зачем-то ещё залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихнулся вместе со мной", — добавила Оксана.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, сын актрисы Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоева – поделился, как его мама празднует свои юбилеи. Как рассказал актер в интервью, громких праздников Сумская не планирует, ведь у нее сейчас совсем другие вещи в приоритете.
А также певица Оля Цибульская заявила, что если бы в Украине прошел конкурс на самого красивого молодого любовника, то победитель достался бы певице Ирине Билык.
Вас может заинтересовать:
- "Мама делает все": сын Сумской раскрыл правду о своей сестре-затворнице
- "Погружать в любовь": Тина Кароль наконец-то назвала своего фаворита
- Тараса Цымбалюка заподозрили в каминг-ауте: "Все мы знаем твой секрет"
О персоне: Джиган
Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред