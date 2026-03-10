Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Сумасшедший дом": Оксану Самойлову стусанул Килиан Мбаппе, детали

Элина Чигис
10 марта 2026, 22:01
Оксана Самойлова попала в неловкую ситуацию.
Оксана Самойлова
Оксану Самойлову засняли папарацци / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Кратко:

  • Оксану Самойлову толкнул Килиан Мбаппе
  • Как отреагировала блогер

Российская блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, которая молчит о полномасштабной войне в Украине, попала в объектив папарацци, когда ее толкнул спортсмен Килиан Мбаппе.

Как стало известно, столкновение произошло, когда блогер выходила из отеля в Париже.

видео дня

Бывшая жена артиста-предателя Джигана уже прокомментировала ситуацию для росСМИ и поделилась, как все произошло.

"Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жёстко фотографировать, прям сумасшедший дом. Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперёд — никуда. И тут я чувствую лёгкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно", — рассказала Самойлова.

Смотрите видео, как Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову:

Оксану Самойлову толкнул Килиан Мбаппе
Оксану Самойлову толкнул Килиан Мбаппе / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Оказывается, она узнала, кто ее толкнул из новостей и отметила, что Мбаппе поступил неправильно.

"Он зачем-то ещё залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихнулся вместе со мной", — добавила Оксана.

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова / фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, сын актрисы Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоева – поделился, как его мама празднует свои юбилеи. Как рассказал актер в интервью, громких праздников Сумская не планирует, ведь у нее сейчас совсем другие вещи в приоритете.

А также певица Оля Цибульская заявила, что если бы в Украине прошел конкурс на самого красивого молодого любовника, то победитель достался бы певице Ирине Билык.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Джиган

Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

скандал Джиган Самойлова новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

22:30Фронт
Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

22:23Украина
Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

21:48Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Начнется "белая полоса" в жизни: три знака зодиака поймают удачу за хвост

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Оскар Дмитриевич на посту: Никитюк показала свежие фото сына

Гороскоп на сегодня 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Гороскоп на сегодня 11 марта: Водолеям - путаница, Львам - радость

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Китайский гороскоп на завтра, 11 марта: Собакам - боль, Лошадям - риск

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

22:30

Прорыв на километры: ВСУ перешли в наступление и освободили почти всю область

22:23

Ракеты для Patriot "уходят": Bloomberg о неожиданном дефиците ПВО для Украины

22:02

Со светом будут не все - графики отключений для Запорожской области на 11 марта

22:01

"Сумасшедший дом": Оксану Самойлову стусанул Килиан Мбаппе, детали

21:48

Враг готовит обходной маневр: эксперт назвал города, оказавшиеся под угрозой

Будет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости РоссииБудет ли нефть по 150 долларов за баррель: Гончар – о преждевременной радости России
21:42

Свет будут отключать не всем - графики для Черкасской области на 11 марта

21:33

На Волыни завелась американская норка: чем опасен хищник-"иностранец"

21:29

Сколько "стоил" Шевченко: историк пересчитал сумму его выкупа в современные гривниВидео

21:25

Прилет не менее пяти Storm Shadow: "взрывные" детали удара по заводу Кремний Эл

Реклама
21:17

"Мама переживает": какую правду раскрыл сын Натальи Сумской

20:49

Современная ванная без плитки: новые материалы и тренды на 2026 год

20:43

Шовковский впервые раскрыл подробности увольнения: что произошло за кулисами клуба

20:14

Ошибка с цветом, которую делают почти все: что советуют стилисты

20:08

Смородину обливают кипятком весной: зачем это делают

20:04

Пригоревшая сковорода больше не беда: с одним трюком грязь исчезнет за минуты

20:01

В Днепр идет тепло: что покажут столбики термометров в ближайшие дни

20:00

Почему родившиеся в субботу люди отличаются от остальных

19:55

Доктор пересадил человеческие зубы петуху: что из этого вышло

19:54

Украина получила решающий козырь перед мирными переговорами - о чем идет речьВидео

19:54

"Смешно и очень жутко": кошка подожгла хвост и удивила сеть

Реклама
19:16

Семья приютила милого щенка таксы и была ошеломлена: кем оказалась собака

19:10

Скандальные заявления из Будапешта: Невзлин раскрыл, что стоит за новым конфликтоммнение

19:06

Зеленский прокомментировал разговор Трампа с Путиным и объяснил, что с мирными переговорами

18:33

Трамп поставил Путину ультиматум: Хегсет раскрыл детали "решительного" разговора

18:21

Брянск считает "прилеты": под ударом важный стратегический объект РФ, что известноВидео

18:15

Старая терка еще послужит: вот как легко ее заточить дома за несколько минут

18:11

"Люди, возможно, прибыли с Марса": новый тест дал неожиданный результат

17:55

Неприхотливые розы для сада — сорта, которые цветут при минимальном уходе

17:36

Точно не "маменькин сынок": как по-украински назвать такого мужчинуВидео

17:33

Китаю невыгодно поражение РФ: тревожный прогноз по затягиванию войны в Украине

17:19

"Будто смерть идет": Алла Костромичева напугала своим видом на подиумеВидео

17:11

Что это за "чичери", о которых поют в песне о Маричке: ответ удивит

16:53

Тайна раскрыта: у ГУР есть секретные военные документы РФ

16:30

Опасный сигнал в доме: необычные мелкие насекомые размножаются прямо на глазах

16:20

Девушка купила дом в Италии за "смешную" цену: внутри оказалось 17 комнатВидео

16:10

Евро бешено подскочил вверх: новый курс валют на 11 марта

16:09

Известный певец-воин впервые вышел на связь после инфаркта — что он сказал

16:06

В Раде проголосовали за "налог на OLX": что решили нардепы

16:02

Как навсегда избавиться от мышей: метод, уничтожающий всю колонию

16:01

В Украине перестал работать "Резерв+": что известно о масштабном сбое

Реклама
15:39

Почему в квартирах в Германии часто отсутствует кухня: ответ удивит многих

15:32

Температура взлетит почти до +20°: когда Львовскую область накроет потепление

15:32

Судьба будет поддерживать людей, рожденных в конкретные четыре месяца - кто они

15:16

Доллар пересек отметку 44 грн: сколько стоит валюта в банках

15:10

Служили Риму и воевали в Британии: что ДНК рассказала о сарматах из Украины

14:56

Очень строгие запреты: что нельзя делать в праздник 11 марта

14:40

Когда поминать родных в 2026 году: даты, традиции и церковные разъяснения

14:33

"Сын похож на Дзидзьо": Цибульская сделала признание про отношения с певцом

14:15

Почему офицеры Вермахта имели шрамы: тайна немецкой элиты

14:12

Иран атаковал ракетами немецкий полевой лагерь в Иордании - Der Spiegel

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять