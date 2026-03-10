"Сумасшедший дом": Оксану Самойлову стусанул Килиан Мбаппе, детали

Оксана Самойлова попала в неловкую ситуацию.

https://glavred.info/starnews/sumasshedshiy-dom-oksanu-samoylovu-stusanul-kilian-mbappe-detali-10747811.html Ссылка скопирована

Оксану Самойлову засняли папарацци / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Кратко:

Оксану Самойлову толкнул Килиан Мбаппе

Как отреагировала блогер

Российская блогер и бизнесвумен Оксана Самойлова, которая молчит о полномасштабной войне в Украине, попала в объектив папарацци, когда ее толкнул спортсмен Килиан Мбаппе.

Как стало известно, столкновение произошло, когда блогер выходила из отеля в Париже.

видео дня

Бывшая жена артиста-предателя Джигана уже прокомментировала ситуацию для росСМИ и поделилась, как все произошло.

"Выхожу и понимаю, что они начинают что-то кричать и очень-очень жёстко фотографировать, прям сумасшедший дом. Они облепляют со всех сторон, ты не можешь уйти ни вправо, ни влево, ни вперёд — никуда. И тут я чувствую лёгкий толчок сбоку, кто-то пробегает, ничего непонятно", — рассказала Самойлова.

Смотрите видео, как Килиан Мбаппе толкнул Оксану Самойлову:

Оксану Самойлову толкнул Килиан Мбаппе / фото: скрин t.me/stars_ua_gl

Оказывается, она узнала, кто ее толкнул из новостей и отметила, что Мбаппе поступил неправильно.

"Он зачем-то ещё залез в мой отсек вращающейся двери. Вместо того, чтобы подождать и зайти в следующий, он запихнулся вместе со мной", — добавила Оксана.

Оксана Самойлова / фото: instagram.com, Оксана Самойлова

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, сын актрисы Натальи Сумской – Вячеслав Хостикоева – поделился, как его мама празднует свои юбилеи. Как рассказал актер в интервью, громких праздников Сумская не планирует, ведь у нее сейчас совсем другие вещи в приоритете.

А также певица Оля Цибульская заявила, что если бы в Украине прошел конкурс на самого красивого молодого любовника, то победитель достался бы певице Ирине Билык.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Джиган Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вейнштейн) — рэп-исполнитель украинского происхождения, родился в Одессе, сообщает Википедия. Джиган женат на россиянке и блогерше Оксане Самойловой. Он не раз попадал в больницы из-за злоупотребления запрещенными веществами.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред