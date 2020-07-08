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"Простила ли я?": Оксана Самойлова поставила точку в теме развода

Модель Оксана Самойлова призналась, будет ли она разводиться с репером Джиганом, которому родила 4 детей.

8 июля 2020, 15:20

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова / Instagram

Российская модель Оксана Самойлова долго держала интригу по поводу того, что происходит между ней и репером Джиганом.

После месяцев молчания, Оксана Самойлова подтвердила, что отказалась от идеи развестись с Джиганом.

"Я знаю что все бы радовались если бы мы развелись и это было бы логично, правильно и по справедливости, я тоже так считаю, но радовались бы мои дети? Как думайте? Я знаю что для меня самой это было бы лучшее решение и я была к нему готова. Но на других весах 4 детей, которые бы пострадали. Может быть для одного ребенка или двух можно было бы как-то смягчить удар, но смягчить удар четверым я бы не смогла, меня бы просто не хватило", - призналась Оксана Самойлова.

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова / Instagram

Она рассказала, что ее дети стали страдать психологически, и Самойлова пересмотрела свою позицию.

"Когда Ариела перестала спать ночами в панических атаках и задыхаясь. Я реально испугалась. Не я к этому привела и вроде это не моя ответственность. Но дети то мои. Это не про то что я собираюсь что -то терпеть всю жизнь ради детей, нет. Я просто дала им маленький шанс на маму и папу. Не мужу а именно детям. Простила ли я? -нет. Всё так же как было? -нет. Правильно я поступила? Я не знаю, это покажет время. Но думаю мой пример скорее плохой, чем хороший. Теперь день семьи любви и верности не про нас)) грустно, но правда)А вас я поздравляю от души))"любите,цените и оберегайте свои семьи", - пишет она.

Напомним, что недавно, Оксана Самойлова надела обручальное кольцо Джигана, вызвав бурное обсуждение того, простила она его, или нет.

Напомним, 25 мая Оксана Самойлова публично объяснила, что развод вроде как идет своим ходом, но будут ли разводится - еще не решено.

Как известно, 31 марта Оксана Самойлова заявила, что разводится с Джиганом - по ее словам, она уже несколько месяцев не может что-то терпеть в их семейных отношениях. В свое время она намекнула, что между ними с Джиганом произошло нечто ужасное.

новости шоу бизнеса Джиган Самойлова
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