"Мне все равно": Оксана Самойлова раскрыла правду о Джигане

Оксана Самойлова / Instagram

Российская звездная пара Оксана Самойлова и рэпер Джиган скоро перестанет существовать. Хоть Джиган вернулся домой, и они остаются "любящими родителями", по словам Самойловой развод идет полным ходом. Она разъяснила также и остальные обстоятельства семейной ситуации в Instagram - по поводу продажи дома, детей и совместной жизни.

"После этого фото многие подумали, что мы "помирились". Хочу немного прояснить ситуацию. Вокруг темы нашей семьи уже просто невыносимо много абсолютно разной информации. Учитывая что я по прежнему не собираюсь давать никаких интервью, моя страница это единственный источник, где я могу поделиться правдой. Я очень много лет веду свой Инстаграм честно и с большим уважением к своим подписчикам. Когда ты столько лет ведешь открытый блог о себе, очень сложно и как-то не честно резко начать умалчивать 50 процентов происходящего", - пишет Самойлова.

"Я уже взрослая тётя, я прекрасно понимаю что не обязана ни перед кем отчитываться, не обязана ничего объяснять и тд. но я хочу продолжать быть честной. Без подробностей и деталей. Мне не нужен хайп, кто давно на меня подписан это знают. Вот несколько фактов о которых постоянно говорят СМИ:

Дом мы не продаем и продавать никогда не собирались. Это кто-то просто придумал.

Сейчас действительно идет бракоразводный процесс.

Живем мы пока вместе.

Мы по прежнему любящие мама и папа для своих детей.

Я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня всё хорошо) я не злюсь и не обижаюсь, мне просто всё равно.

Общаемся мы отлично) с этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет)

Все остальное под очень большим вопросом", - разложила по пунктам Самойлова.

Напомним, что после появления Джигана онлайн - после лечения в рехабе (по слухам), или где он был - репер постоянно пытается показать, что в их семье все хорошо, в то время, как Самойлова время от времени выдает фразы или посты, которые приводят в шок поклонников.

Как известно, 31 марта Оксана Самойлова заявила, что подает на развод - по ее словам, она уже несколько месяцев не может что-то терпеть в их семейных отношениях. В свое время она намекнула, что между ними с Джиганом произошло нечто ужасное.

Джиган в соцсетях рассказывает, что у них все хорошо, и они вместе. Теперь новое объявление Самойловой поставило большой вопрос над его "все хорошо" и "вместе".