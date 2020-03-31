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"Не оставили выбора": Оксана Самойлова подает на развод

31 марта 2020, 14:46

Модель Оксана Самойлова приняла решение разорвать отношения с мужем рэпером Джиганом после 10 лет совместной жизни.

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова / Instagram

Оксана Самойлова раводится с мужем Джиганом - теперь официально.

Об этом она лично сообщила в Instagram, и наконец объяснила, что происходит последний месяц в их семье.

"Как сложно принимать решения длинною в 10 лет ,когда у тебя 4 маленьких детей.но мне не оставили выбора .я подаю на развод .все 10 лет счастливой семейной жизни были обманом с его стороны,а я просто жила и верила ему,он говорил такие вещи,клялся здоровьем наших детей,умолял не верить в сплетни и слухи,клялся что любит только меня и никогда не изменял. Столько всего говорил и я верила ,потому что я не способна на такие обманы ,потому что я добрая и наивная. Потому что я не понимаю как можно так поступать .потому что мы были счастливы понимаете?", - вырвалось у матери четырех детей.

Она вспомнила, что за 10 лет совместной жизни, у них толком не было даже ссор.

"По настоящему ,мы не ссорились особо,я видела что он меня любит,у нас все было хорошо,у нас прекрасные дети и была прекрасная жизнь . И я даже представить не могла что при таких раскладах когда вы живете душа в душу, выходя из дома человек может так предавать. Вторую причину вы видите сами на его странице и думаю понимаете что происходит", - добавила она.

Самой лова объясняет, что Джиган ведет себя неадекватно, и его дети уже понимают, что происходит. Поэтому мать приняла решение, чтобы не было никакого отца, чем такой.

"Я всегда была за семью ,за то что бы у детей были мама и папа ,но в нынешней ситуации я просто не могу поступить по другому. Я не хочу что бы мои дети видели весь этот ад. Ариела уже все понимает и мое сердце разрывается от боли. Лучше пусть будет только мама, чем такое. Все что он сделал с собой и с нашей семьей это его ответственность ,только его. Я не знаю когда он будет в состоянии осознать всё что наделал и будет ли вообще. Я не знаю что будет завтра или через месяц. Я не знаю как буду я с 4 детьми.но мне придётся быть сильной , и скорее всего сильнее чем когда-либо", - пишет Самойлова

В комментариях ей пишут слова поддержки, и почти не отговаривают от решения. Многие даже наоборот - поддерживают.

Отметим, что накануне Джиган отметился скандальным фото - он опубликовал фото, на котором голышом его ведут по бетонному коридору.

Самойлова Джиган новости шоу бизнеса развод
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