Джиган помирился с женой Оксаной Самойловой

Репер Джиган вернулся в семью, и помирился с любимой женой Оксаной Самойловой, чем не преминул похвастаться на видео.
Репер Джиган, который, по слухам, подрался с женой, пока был под наркотиками и алкоголем, вернулся домой и примирился с любимой.
Он сам показал на видео, как они вместе отдыхают.
"Уважение друг к другу – вот что самое главное. Собственное личное пространство", – сказал в прямом эфире рэпер.
Он показал в ролике, как они с женой отдыхают в шикарном особняке с бассейном, коктейлями и причалом.
Оксана Самойлова больше не выглядит, как человек, намеревающийся разводиться и лишать кого-то родительских прав.
Джиган помирился с Оксаной Самойловой смотреть онлайн видео:
Ранее говорилось, что Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав