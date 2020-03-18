Джиган помирился с женой Оксаной Самойловой

Оксана Самойлова и Джиган / Instagram

Репер Джиган, который, по слухам, подрался с женой, пока был под наркотиками и алкоголем, вернулся домой и примирился с любимой.

Он сам показал на видео, как они вместе отдыхают.

"Уважение друг к другу – вот что самое главное. Собственное личное пространство", – сказал в прямом эфире рэпер.

Он показал в ролике, как они с женой отдыхают в шикарном особняке с бассейном, коктейлями и причалом.

Оксана Самойлова больше не выглядит, как человек, намеревающийся разводиться и лишать кого-то родительских прав.

Джиган помирился с Оксаной Самойловой смотреть онлайн видео:

Ранее говорилось, что Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав