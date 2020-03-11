Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав

Джиган и Оксана Самойлова / Instagram

Российского репера Джигана могут лишить родительских прав после нападения на Оксану Самойлову, пишет издание Super со ссылками на свои источники.

По словам источников Super, несколько дней назад Джиган напал на супругу. Насколько сильно пострадала Оксана, пока не известно, однако сейчас звезда Инстаграма и бизнесвумен намерена развестись с супругом, в браке с которым они прожили восемь лет, несмотря на то, что недавно она нахваливала своего дорого мужчину.

Кроме того, как выяснил Super, Самойлова также в данный момент намерена лишить отца четырёх детей родительских прав — после его неадекватного поведения.

По слухам, Джиган после рождения сына запил и загулял, а закончилось сие похождение плачевно - отдыхом в реабилитационном центре и лишением родительских прав.

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