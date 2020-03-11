УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав

11 марта 2020, 20:34

Оксана Самойлова разводится репером Джиганом после 8 лет брака и намерена лишить его родительских прав.

Джиган и Оксана Самойлова
Джиган и Оксана Самойлова / Instagram

Российского репера Джигана могут лишить родительских прав после нападения на Оксану Самойлову, пишет издание Super со ссылками на свои источники.

По словам источников Super, несколько дней назад Джиган напал на супругу. Насколько сильно пострадала Оксана, пока не известно, однако сейчас звезда Инстаграма и бизнесвумен намерена развестись с супругом, в браке с которым они прожили восемь лет, несмотря на то, что недавно она нахваливала своего дорого мужчину.

Кроме того, как выяснил Super, Самойлова также в данный момент намерена лишить отца четырёх детей родительских прав — после его неадекватного поведения.

По слухам, Джиган после рождения сына запил и загулял, а закончилось сие похождение плачевно - отдыхом в реабилитационном центре и лишением родительских прав.

Ранее жена Остапчука раскрыла подробности развода с шоуменом.

Джиган Самойлова новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

20:59
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: бурлящая страсть, возвращение любви и подлый друг
20:46
Украинцы кинулись в магазины из-за карантина: какие продукты раскупаются
20:40
"Сморкался и чихал ": украинка шокировала рассказом о проверке на коронавирус
20:34
Самойлова намерена лишить Джигана родительских прав
20:30
"Нам всем пи*да": в Харькове решили не закрывать школы и детсады на карантин Видео
20:09
Карантин в Украине: в Сети показали, как выглядят тесты на коронавирус
20:06
В Кабмине поведали подробности движения поездов и работы аэропортов во время карантина
19:50
Спіймати Кайдаша 11 и 12 серия смотреть онлайн 11-03-2020 - финал Видео
19:44
Возвращение в первоначальную точку: КСУ отменил ряд положений судебной реформы Видео
19:40
Шмыгаль рассказал, как Украина войдет в мировой финансовый кризис Видео
19:22
Счастливые люди: выяснилось, сколько стран не страдает от жуткого вируса
19:20
Готовимся к апокалипсису: Украина возвращается в хаос и дефицит 91 года мнение
19:12
День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех Видео
19:11
Количество зараженных скрывают или знают, что скоро их будут тысячи мнение
18:57
Ubisoft и Microsoft уже знают, что будут делать без выставки Е3 2020
18:34
В ВОЗ объявили пандемию китайского коронавируса в мире
18:20
Новые игры по Бэтмену и Гарри Поттеру планировали показать на отмененной Е3 2020
18:13
В Украине закрывают 170 пограничных пунктов из-за угрозы коронавируса - Шмыгаль Видео
17:43
Официально: крупнейшая в мире выставка игр Е3 2020 отменена из-за коронавируса
17:42
Виновен - в США суд вынес приговор Харви Вайштейну
17:31
Анонс GTA 6 близко? В интернете уже полно слухов - и дажа есть возможная дата
17:24
Посетителям ТРЦ Киева будут измерять температуру, в супермаркетах паника Видео
17:24
Из Борисполя забрали пассажира с подозрением на коронавирус: детали
17:00
На Донбассе боевики "ДНР" ударили снарядами по детям: подробности обстрела Видео
16:39
Карантин из-за китайского коронавируса: пробное ВНО перенесли Видео
16:35
Прогрессивный ресторан "Boho" представил новое барное меню в формате VR "Virtual Reality" новости компании
16:32
Джейсона Стэйтема срочно заменит звезда из Zомбилэнда
16:15
Мода 2020 весна-лето: в моду вернулись "папины" сандалии и шлепанцы - фото Фото
16:01
Очень много монстров в Японии в релизном трейлере Nioh 2 Видео
15:58
Новый министр обороны Таран рассказал правду про стандарты НАТО для ВСУ
15:56
У Кличко рассказали, как накажут нарушителей коронавирусного карантина в Киеве
15:49
Как Стивен Спилберг пережил уход дочки в порно
15:26
"Погода сложная": синоптик предупредила о "носочных" морозах в Украине Видео
15:25
"Выиграют все": в Минздраве рассказали об отмене медицинской реформы
15:12
"Внутренний конфликт": Сивохо на ТВ оскандалился по поводу войны на Донбассе Видео
14:52
Курс валют: гривна дешевеет, доллар дорожает - что делает Нацбанк
14:47
"Быстрая, неистовая и плавная": что критики думают о хардкорной Nioh 2?
14:26
Закрывают школы и границы: что меняет в жизни украинцев карантин из-за коронавируса Видео
14:06
Суд Болгарии принял окончательное решение по экстрадиции "организатора" убийства Гандзюк
13:58
"Не хочет брать ответственность": жена Остапчука раскрыла подробности развода
13:49
Пока мир страдает от коронавируса, украинцев "косит" грипп: статистика
13:40
Карантин не поможет сдержать коронавриус в Украине – инфекционист
13:27
Почему распалась группа Время и Стекло - интервью солистов Видео
13:19
Кабмин ввел в Украине карантин из-за китайского коронавируса
13:13
Самый крупный музыкальный фестиваль сезона отменили из-за коронавируса
12:47
"Вымели все маски, искусственный голодомор": в Сети негодуют из-за карантина в Киеве Видео
12:46
В Украине объявят общенациональный карантин из-за коронавируса - СМИ Видео
12:22
Даст ли Украина воду в Крым: у Зеленского поставили точку
12:18
Последний охотник на Ведьм 2 - Вин Дизель реанимирует провальную франшизу
12:02
"Там граждане Украины": Разумков неоднозначно ответил по воду в аннексированный Крым
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять