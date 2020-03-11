"Не хочет брать ответственность": жена Остапчука раскрыла подробности развода

Владимир Остапчук / Instagram

Жена Остапчука Елена Войченко обвинила дорогого мужа во всех существующих проблемах их брака во время интервью Зірковий шлях на канале Украина.

Елена Войченко считает, что Владимир Остапчук сам не знает, чего хочет, да еще и боится брать ответственность за своих детей.

В особенности, из-за последнего затягивается их развод, утверждает Елена

"Нужно договориться по вопросам общения с детьми, содержания детей, кто будет физически с ними, где они будут находиться, кто будет финансово каким образом их поддерживать. К сожалению, Владимир тут не хочет никакую официальную ответственность брать на себя в никаком плане. Поэтому, наверное, или это решит суд, или дай бог, человек дойдет до какого-то разумного заключения", - сказала она.

Кроме того, она не может понять, понимает ли Остапчук, что вообще происходит.

"Со стороны девушки мне все понятно — она в отношениях, она влюблена, здесь все ясно. Его позиция непонятна мне, я не знаю, понятна ли она ему", - добавила Войченко.

До этого Владимир Остапчук "отгреб" за неуместное поведение во время развода.