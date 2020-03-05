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"Уничтожил свою карьеру": Остапчук публично опозорился на сцене

5 марта 2020, 16:21

Украинский телеведущий Владимир Остапчук, который недавно развелся с женой, выступил на разогреве перед концертом в Киеве, и опозорился с неудачным номером.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук / Instagram

Владимир Остапчук, который в 2017 году был ведущим на Евровидении-2017 в Украине, наговорил много лишнего перед концертом группы Kazka о своей работе, украинских звездах и международные мероприятия.

На концерте группы Kazka 4 марта во Дворце Спорта Владимир Остапчук разозлил украинцев неуместными шутками. Его выступление охарактеризовали на официальной странице Евровидения в Украине на Instagram.

В сообщении, которое не было прямым цитированием слов Остапчука, Читайте также"Искусство вне политики!": Jerry Heil поддержала Россию на Евровидении 2020говорится, что он назвал Евровидение "конкурсом геев, инвалидов та фриков".

Кроме того, он зацепил скандал с Jerry Heil, заявив, что "Зачем нам Соловей, если все равно победят  Little Big?".

Не смог Остапчук пройти мимо украинских звезд - он отметил, что у победительницы нацотбора на Евровидение-2019 MARUV "нет голоса, а есть только ноги", а участника от Украины на "Евровидении-2018" MELOVIN назвал "терминатором с катарактой". 

Украинцы были, мягко говоря, удивлены, и высказали свои сомнения в комментариях под постом.

"Уничтожил свою карьеру одним вечером. Выпьем за это", "Печально это всё, печально...", "Тобто коли платили гроші за роботу ведучого "конкурсу геїв, інвалілів та фріків", то йому було норм, нічого не заважало) Ну-ну)", "А Остапчук самовпевнений, самозакоханий піон. Хто йому дає право ображати цих співаків? Досі не розумію, чому саме його обрали ведучим Євробачення в Україні. У нас є багато талановитих ведучих, і з мізками. Таке враження, що він просто вкотре намагається привернути до себе увагу брудними методами. Чого тільки варте виставлення напоказ його розлучення і гризня з колишньою жінкою. І смішно і грішно", - пишут в комментариях.

Ранее украинская рок-группа с Донбасса объявила концерт в Москве и Питере.

Maruv Melovin новости шоу бизнеса Евровидение 2020 Владимир Остапчук
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