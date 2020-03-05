"Сх*яли?": украинская рок-группа с удовольствием объявила концерт в Москве

Jinjer / Facebook

Украинская группа Jinjer, которая сотрудничает с австрийским лейблом Napalm Records, решила провести концерты в Санкт-Петербурге и Москве - 26 и 27 ноября 2020. Об этом они объявили в своих официальных соцсетях.

"Спустя почти пол десятилетия мы наконец вернемся в Россию с двумя эксклюзивными шоу - не пропустите!", - написали они.

При этом в Facebook и Instagram они опубликовали свой постер с анонсом MACRO WORLD TOUR:RUSSIA 2020.

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Jinjer концерт в России / Facebook

Поклонников группы не очень обрадовали планы группы, и в комментариях они написали много о том, что рок не может быть "вне политики".

"Рок вне политики? Это сх*яли?Еще с доброй войны во Вьетнаме рокеры х*ярят политические темы, и не перестают особо", "Ох*енно так рок вне политики знаешь ли. Еще со времен Битлз", "Рок музика вне політики? Ви серйозно? Вам процитувати Чичеріну, братів Самойлових, та їм подібних внеполітиків???", "Рок и метал вне политики? Ну да, ну да. От Jefferson Airplain и The Beatles, до Sepultura и Gojira - вообще никакой политики. Никогда, ни разу", "Олег Черноморец я больше в недоумении с того, что к нам то приезжают российские исполнители и ничего, все ходят на их концерты, но нашим группам, там выступать нельзя?", " Что так всех взбаламутило,что jinjer выступят в России и там есть люди,которые их также хотят увидеть на сцене", "а когда тур по Украине кто знает?", "Саме так. Рок часто є АНТИполітикою, а не політикою. Відчуваєш різницю, ні? Ще з часів В'єтнаму, так. Але політика сказала: це все обдовбані, заборонила ЛСД і закрила всім хто не згоден пельки. Так буде завжди. Тому що вільних людей мало, а більшість це вода в якій плаває корабель під назвою "політика", "Розчарування. А я ж ваша шанувальниця з тих часів, ще коли ви приїжджали в Бінго в 2012 році і виступали разом з Анною і Тол і були ще не дуже відомим гуртом :/Соромно за вас", "Просто пі***ц. Тепер надіюся, що #jinjer не будуть запрошувати після такого на наші українські фести.", "Розчарування за Вас! Я думав ви українці, а ви ... А я людей на ваші концерти збирав у Барселоні і Мадриді!", "Колись за руку вітався з вами. Чим тепер можна відмити?", "Жесть. Гроші не пахнуть?", - пишут в комментариях.

На фоне скандала, который разгорелся из-за решения поехать в Россию, члены группы дали официальный комментарий по поводу своего решения который размещен на сайте Neformat.

Они повторили российскую пропаганду об одном языке, культуре и истории Украины и России.

"Перестали ездить сейчас ( в Россию, ред), так как логистика не позволяет. Россия на востоке, а основное поле нашей деятельности - Европа, на западе соответственно. И нас зовут, причем постоянно.

Идейные соображения? Хех, мы же не к Путину в Кремль концерт играть едем, как некоторые наши попсари. Я не понимаю "вишиватних" криков "ни ногой в Эрэфию". Россия, как страна, земля и люди - весьма приятное место, мы говорим с ними на одном языке, имеем общие корни и историю. Хотя как государство и империя мне это место не очень симпатичное.

Знаете, расскажу вам такой секрет, когда мы выступали там зимой, то пересекли государственную границу незаконно, через лес, потому что нас просто не пустили, а мы все равно заехали, сыграли, и знаете, что нам фаны говорили после выступления: "Вы не подумайте , мы здесь не все отмороженные, мы знаем, что происходит ". Вот так. И со сцены мы говорим одно: "Привет, мы Jinjer, из Донбасса, Украина". Вы можете поискать в сети, видео.

Я считаю, что по возможности наши альтернативные группы должны и обязаны выступать там, чтобы хотя бы молодежные субкультуры имели отдушину извне, рецепт не быть зомбированными ящиком", - говорится в официальном заявлении.

Jinjer - Pisces смотреть онлайн клип:

Как известно, группа Jinjer основана в 2009 году в Горловке в Донецкой области.

В 2015 году после оккупации Донбасса Россией, группу покинул основатель гитарист Дмитрий Оксень. После других кадровых изменений, группа играет в таком составе:

Татьяна Шмайлюк

Роман Ибрамхалилов

Евгений Абдюханов

Владислав Уласевич

До этого украинская исполнительница Jerry Heil вызвала гнев украинцев тем, что поддержала представителя России на Евровидении-2020 Little Big