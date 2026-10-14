Выдерживает морозы до -10 °C: какое растение посадить на кладбище вместо хризантем

Декоративная капуста становится альтернативой хризантемам благодаря морозостойкости, разноцветной листве и неприхотливости в уходе.

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Что посадить на кладбище вместо хризантем / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Какие цветы посадить на кладбище осенью

Чем декоративная капуста лучше хризантем осенью

Какие сорта декоративной капусты стоит посадить на могиле

Осень традиционно ассоциируется с хризантемами, которые украшают могилы и добавляют красок в пасмурные дни. Однако есть растение, способное выдержать даже сильные морозы и оставаться декоративным тогда, когда большинство цветов уже увяло. Речь идет о декоративной капусте - её не зря называют "железным растением", пишет Главред со ссылкой на Interia Kobieta.

Чем особенна декоративная капуста

Эта культура образует плотные розетки разноцветных листьев с волнистыми краями. Она прекрасно чувствует себя на плодородной, хорошо дренированной почве и больше всего любит солнечные места. Осенние перепады температур ей не страшны: декоративная капуста выдерживает морозы до -10 °C, а некоторые сорта - даже ниже.

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Её цвета гармонично вписываются в осеннюю палитру: листья могут быть фиолетовыми, красными, жёлтыми или белыми. Благодаря этому капуста становится ярким акцентом на кладбище, когда другие растения уже утратили свою декоративность.

Почему стоит высаживать её на могиле

Декоративная капуста проста в уходе. Она не требует сложных процедур, достаточно лишь поддерживать почву во влажном состоянии, но без избытка воды. Именно поэтому её всё чаще высаживают вместо хризантем. Растение долго сохраняет свежий вид, а её цвета остаются насыщенными даже в холодное время года.

Приобрести декоративную капусту несложно - она продается в садовых центрах и цветочных магазинах. После посадки важно уделить внимание поливу, чтобы растение хорошо прижилось.

Сорта, выдерживающие зимние морозы

Среди самых популярных сортов стоит выделить:

Нагоя F1 - образует плотные толстые листья белого, розового или красного цвета. Выдерживает морозы до -15 °C.

- образует плотные толстые листья белого, розового или красного цвета. Выдерживает морозы до -15 °C. Осака F1 - имеет гладкие листья, устойчивые к перепадам температур. Хорошо растёт в горшках, образуя круглые розетки.

- имеет гладкие листья, устойчивые к перепадам температур. Хорошо растёт в горшках, образуя круглые розетки. Корал Квин и Корал Принц - сорта с листьями, напоминающими коралл, с красной или белой серединкой. Они чрезвычайно морозостойки и способны выдержать декабрьские холода.

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Об источнике: Kobieta Interia Kobieta Interia (kobieta.interia.pl) - польский женский портал, работающий в составе популярного интернет-портала Interia.pl. Сайт предлагает широкий спектр контента для женщин, включая статьи о красоте и моде, здоровье, отношениях, семейной жизни, воспитании детей, психологии, путешествиях и досуге. Портал публикует советы экспертов, вдохновляющие истории, тренды, рекомендации по уходу за собой, обзоры продуктов, рецепты, а также материалы о культуре и саморазвитии. Контент ориентирован на повседневные интересы и потребности современной женщины и помогает читательницам находить полезную информацию и вдохновение в различных аспектах жизни. Kobieta Interia также предоставляет возможности для взаимодействия с читателями, например, обсуждения в комментариях и форматы социальных сетей, что делает его активным и привлекательным ресурсом для женской аудитории в Польше.

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