Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

Разрешает ли церковь фотографироваться на кладбище? Священник ответил на этот популярный вопрос и объяснил, является ли это грехом и как правильно относиться к таким фотографиям.

Существует много предрассудков относительно поведения на кладбище. Довольно распространенным является вопрос, можно ли фотографироваться на кладбище, не навредит ли это живым и не осквернит ли память умерших. Оказывается, для этого нет религиозных препятствий — подробнее расскажет Главред.

Священник Алексей Филюк уверяет , что в церкви нет никаких официальных запретов на съемки на кладбище. Он подчеркивает, что в этом нет ничего плохого, особенно если речь идет о памяти о близких.

Можно фотографировать и памятники, и фотографироваться самим. Греха в этом нет, это индивидуальный вопрос. Хотите — фотографируйтесь, как хотите, — отмечает Алексей Филюк.

Практическая польза фотосъемки

Священник заметил, что иногда фотографии с кладбища являются необходимостью, особенно для тех, кто не может посетить могилу лично. Он привел пример из собственной практики, когда помогал людям, находящимся далеко от дома.

Большинство человеческих страхов связано не с церковными канонами, а с народными приметами. Однако священник призывает не бояться и не искать мистики там, где ее нет. Даже если кто-то хочет сделать совместное фото с умершими родственниками для соцсетей, это остается правом каждой семьи.

Не запрещается. Хотите — становитесь, обнимайте могилу бабушки или дедушки и говорите: "Это мои дедушка и бабушка". Пускайте в мир, пусть все видят и пишут, какие они были замечательные. Это ваше право, — подытожил священник.

Таким образом, главное — это мотив и внутреннее отношение человека, а не сам факт нажатия кнопки на камере. Церковь не видит в фотографии на кладбище угрозы или греха.

О личности: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

