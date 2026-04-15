Память или осквернение: разрешает ли церковь фотографироваться рядом с могилами

Существует много предрассудков относительно поведения на кладбище. Довольно распространенным является вопрос, можно ли фотографироваться на кладбище, не навредит ли это живым и не осквернит ли память умерших. Оказывается, для этого нет религиозных препятствий — подробнее расскажет Главред.
Священник Алексей Филюк уверяет , что в церкви нет никаких официальных запретов на съемки на кладбище. Он подчеркивает, что в этом нет ничего плохого, особенно если речь идет о памяти о близких.
Можно фотографировать и памятники, и фотографироваться самим. Греха в этом нет, это индивидуальный вопрос. Хотите — фотографируйтесь, как хотите, — отмечает Алексей Филюк.
Практическая польза фотосъемки
Священник заметил, что иногда фотографии с кладбища являются необходимостью, особенно для тех, кто не может посетить могилу лично. Он привел пример из собственной практики, когда помогал людям, находящимся далеко от дома.
Видео о том, можно ли фотографироваться на кладбище, можно посмотреть здесь:
Почему люди боятся фотографироваться на кладбище
Большинство человеческих страхов связано не с церковными канонами, а с народными приметами. Однако священник призывает не бояться и не искать мистики там, где ее нет. Даже если кто-то хочет сделать совместное фото с умершими родственниками для соцсетей, это остается правом каждой семьи.
Не запрещается. Хотите — становитесь, обнимайте могилу бабушки или дедушки и говорите: "Это мои дедушка и бабушка". Пускайте в мир, пусть все видят и пишут, какие они были замечательные. Это ваше право, — подытожил священник.
Таким образом, главное — это мотив и внутреннее отношение человека, а не сам факт нажатия кнопки на камере. Церковь не видит в фотографии на кладбище угрозы или греха.
Вас может заинтересовать:
- Защита от смерти или грех: что означает традиция переворачивать стулья на похоронах
- Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты
- Сигнал о сглазе или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел
О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
