Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

Марина Иваненко
12 апреля 2026, 12:19
Почему в квартире появляются пауки, опасны ли они и как от них избавиться. Эффективные советы, которые помогут уменьшить их количество и предотвратить повторное появление.
Пауки в доме
Пауки в доме / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему пауки выбрали ваш дом
  • Как избавиться от пауков в доме

Появление пауков в квартире или доме часто вызывает у людей отвращение или желание немедленно избавиться от нежелательного гостя. Однако на сайте NLC отмечают, что эти существа не только безопасны для человека, но и выполняют роль природных санитаров, контролируя количество вредных насекомых в помещении.

Для многих людей паук — это символ терпения, но с практической точки зрения их присутствие имеет вполне приземленные причины. Пауки выбирают жилище, если им есть там что поесть и при наличии подходящего климата. Как отмечают эксперты Британского арахнологического общества, наличие паутины в углах свидетельствует о том, что в доме есть мухи, комары или другие мелкие насекомые, которыми питаются эти хищники.

По информации специалистов Музея Берка в Сиэтле, большинство "домашних" видов пауков живут в помещениях на протяжении веков и уже не приспособлены к выживанию на улице. Куратор коллекции паукообразных Роб Кроуфорд подчеркивает риски полного выселения насекомых:

"Если паук стал домашним — даже если его предки жили на новом месте десятки или сотни лет назад — очень вероятно, что паук погибнет после того, как вы выпустите его на улицу", — объясняет эксперт.

Видео о том, как избавиться от пауков в доме, можно посмотреть здесь:

Почему в доме появляются пауки

Основными факторами, делающими помещение привлекательным для пауков, являются:

  • Большое количество добычи: наличие других насекомых является главным сигналом для заселения.
  • Тихие и темные места: пауки любят чердаки, подвалы и пространство под мебелью, где их никто не беспокоит.
  • Влажность: умеренная температура и влажный воздух являются идеальными условиями для жизнедеятельности большинства видов.

Как избавиться от пауков в доме

Если вы не готовы к соседству с пауками, арахнологи советуют действовать гуманно. Вместо того чтобы выбрасывать паука в сад, где он, скорее всего, погибнет, лучше перенести его в гараж, сарай или другое закрытое помещение.

Чтобы предотвратить их появление в будущем, можно воспользоваться следующими методами:

  • Использование ароматов: пауки чувствительны к запахам мяты, лаванды и эвкалипта. Эфирные масла, разведенные в воде, можно распылить на оконные рамы и двери.
  • Раствор уксуса: белый уксус, смешанный с водой, действует как естественный отпугиватель.
  • Герметизация: закрытие трещин в стенах и щелей в окнах ограничит пути проникновения насекомых в дом.
  • Регулярная уборка: избавление от пыли и паутины в углах делает дом менее комфортным для их обитания.

Когда нужно вызывать специалистов

Единичные особи не представляют угрозы. Однако массовое появление пауков может свидетельствовать о более серьезных проблемах с жильем, в частности о чрезмерной влажности или скоплении мусора, который привлекает насекомых-вредителей.

"Если можешь, научись жить с ними!" — призывают в Британском арахнологическом обществе, напоминая, что эти существа помогают поддерживать экологический баланс даже в пределах одной квартиры.

Что означает паук за окном: народные приметы

В народных представлениях паук за окном считается положительным символом. Верят, что он приносит в дом гармонию, защищает жилище и может привлекать финансовое благополучие.

Значение примет зависит от обстоятельств, при которых вы его увидели:

  • если паук поднимается вверх — это к прибыли и хорошим новостям;
  • спускается вниз — возможны небольшие трудности;
  • появился вечером — время загадать желание и отпустить его;
  • увидели утром — могут поступить не слишком приятные вести;
  • встретили на закате — ждите радостных событий;
  • заметили ночью — это к заботам и суете;
  • паутина над головой в машине — считается знаком защиты и покровительства свыше.

Ранее Главред рассказывал о том, что церковь не запрещает вышивать в воскресенье или в религиозные праздники, поскольку рукоделие спасает от греха праздности. Главное — правильно расставить приоритеты: сначала уделить время молитве и посетить храм, а уже потом заниматься любимым делом. Таким образом, вышивание не считается грехом, если оно не заменяет духовную жизнь.

Также рассказывали о том, что церковь не запрещает работать в течение Светлой недели после Пасхи, поскольку полный отказ от труда в этот период является народным суеверием.

Вас может заинтересовать:

NLC

NLC.hu — это популярный венгерский онлайн-портал, посвященный образу жизни, отношениям, психологии, семье, культуре и повседневным темам. Сайт публикует статьи о здоровье, домашних животных, знаменитостях, бытовые советы и человеческие истории, ориентируясь на широкую аудиторию читателей.

Портал входит в медиагруппу Central Mediacsoport и позиционируется как крупный онлайн-журнал, создающий материалы о повседневной жизни, вдохновении и актуальных событиях. Контент готовят журналисты и авторы, стремящиеся обсуждать темы, близкие обычным людям, и объяснять явления из жизни простым и понятным языком.

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

11:51Война
"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с Пасхой

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с Пасхой

10:48Украина
"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

09:32Война
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Последние новости

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенность

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

Реклама
08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

05:54

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

05:10

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

04:31

Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

03:25

Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

02:20

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадкиВидео

01:30

Учёные NASA ошеломили открытием: на Марсе обнаружена гигантская "паучья сеть"

11 апреля, суббота
23:43

Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

22:55

Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

Реклама
22:33

Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицыВидео

21:46

Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатомВидео

21:00

Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФФото

20:37

"Трамп будет давить": тревожный сценарий окончания войны с капитуляцией

20:25

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

20:05

Украину накрыла жесткая магнитная буря

20:00

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

19:39

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:10

Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозумнение

18:36

Секрет чистой одежды: как удалить стойкие пятна всего двумя вещами из кухниВидео

18:34

Трамп неожиданно заявил о разминировании Ормузского пролива и разгроме Ирана

18:26

Главный враг слизней: цветок, избавляющий сад от вредителей

17:50

Солнечная панель будущего: энергия не только от солнца, а и от дождя

17:28

РФ активизировалась и перешла в наступление: в ВСУ назвали "горячее" направление

17:25

Стирка по цене золота: 6 ошибок, которые незаметно опустошают кошелек

17:21

Сошел ли Благодатный огонь в Иерусалиме: видео и все подробности церемонииВидео

17:16

Гороскоп Таро на завтра 12 апреля: Овнам - одиночество, Раку - равновесие

17:08

Пасхальное перемирие: Генштаб предупредил о возможных ударах по РФ

16:56

"Лучше бы была попрошайкой": предательница Лолита опустила особенную дочь

16:52

Счет на $3400: женщина поехала менять масло, но все пошло не так

Реклама
16:36

Сырский раскрыл главные цели ВСУ и предупредил о попытках РФ переломить ход войны

16:33

Красный, желтый или зеленый - какой перец полезнее: врачи удивили ответом

16:23

Буданов рассказал, как проигрывает своей жене: что они делают

16:21

Гороскоп на сегодня, 12 апреля: Близнецам - неприятности, Козерогам - риск

16:16

"Россия отказывалась обменивать этих офицеров": что известно об освобожденных из плена украинцахФото

15:47

Пес стал главным кормильцем в семье: сколько он зарабатывает в месяцВидео

15:43

Львов - не кофейная столица: город в Украине, где открылась первая кофейня

15:39

Пасха 2026: что ни в коем случае нельзя делать 12 апреля

15:34

Китайский гороскоп на завтра, 12 апреля: Тиграм - азарт, Кроликам - идеи

15:30

ВСУ освободили 12 населенных пунктов и сотни километров: названо направление

