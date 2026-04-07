Разрешено ли работать после Пасхи: ответ священника

Многие боятся работать после Пасхи. Что говорит церковь, это грех и как правильно соединить труд и празднование.

Можно ли работать после Пасхи

Можно ли работать неделю после Пасхи

Откуда пошел такой запрет

Вопрос о том, можно ли работать в течение недели после Пасхи , часто вызывает много сомнений среди верующих. Многие убеждены, что любой труд в этот период является грехом, что нередко мешает своевременно выполнять хозяйственные дела. Но духовные наставники призывают различать религиозные заповеди и народные предубеждения, отмечая важность разумного подхода к ежедневным обязанностям – Главред расскажет более подробно.

Заповеди или предрассудки – что говорит церковь

Основным ориентиром для верующего должны быть Божьи заповеди, а не слухи или народные запреты. Согласно церковным наставлениям, шесть дней человек должен работать, а седьмой – посвящать Богу. Пасха – это главный праздник, требующий особого внимания, однако Светлая неделя не означает полного отказа от необходимого труда.

Алексей Филюк объясняет, что страх перед работой после праздника часто не имеет под собой духовной основы.

Если слушать людей, то и рассада погибнет, и душа погибнет. Слушать Божьих заповедей надо: шесть дней трудись, седьмой день – Богу. На Пасху праздновали и празднуем еще, но рассада хочет пить. Ты пьешь воду? Пьешь. И она хочет пить, – замечает священник.

Почему запрещают работать

По словам священника, убеждение о невозможности работать на протяжении всей Светлой недели является типичным предрассудком. Часто такие ограничения придумываются людьми, которые ищут повод для праздности под прикрытием религиозных праздников.

Тот предрассудок, что на Светлой неделе работать нельзя, — это суеверие ленивых людей, которые придумали и к Пасхе, и после Пасхи... Они бы только праздновали и не работали, потому что они ленивые, - отмечает Алексей Филюк.

Можно ли работать после Пасхи

Церковь не возражает против выполнения необходимых работ, особенно касающихся ухода за растениями или животными. Но очень важно, чтобы труд не заменял собой молитву и празднование, а сочетался с ними.

О персоне: Алексей Филюк Алексей Петрович Филюк – украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка Тернопольской области. Кроме духовной деятельности отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих усыновленных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет свой YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.

