Имеет ли молитва силу без прощения: что говорит церковь

Марина Иваненко
16 марта 2026, 14:18
Прощение – не слабость, а путь к единству. Священник призывает отбросить обиды, сосредоточиться на помощи армии и укреплении духовной силы народа.
Нужно ли прощать?
Нужно ли прощать? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Стоит ли прощать
  • Что означает прощение
  • Что об этом говорит Бог

Прощение — это не слабость, а выживание и внутренняя сила. Когда народ проходит через большие испытания, в частности войну, старые обиды и внутренние распри становятся слишком дорогой ошибкой. Гнев и споры внутри сообщества истощают людей и мешают действовать вместе.

В христианстве прощение — это способ очистить душу от негатива, чтобы освободить место для защиты своего дома и создания будущего. Примирение между собой сегодня — это не просто хороший совет, а условие нашей победы. Только отбросив личные претензии, мы становимся единой силой, которую невозможно преодолеть извне. Почему единство сейчас так важно, расскажет Главред.

Прощение как внутреннее обновление

Отец Василий Колодий объясняет, что прощение ближних — это процесс полного очищения отношений от всего, что накопилось до кризиса. Он подчеркивает: "Война говорит нам, что все нужно обнулить, нажать кнопку "ресет", стереть все до заводских настроек и начать с нуля".

Следовательно, конфликты из-за политики, имущества или бытовых неурядиц должны отойти на второй план. Священник убежден, что только через внутреннюю чистоту народ становится способным на настоящую солидарность, которая делает его несокрушимым перед лицом врага.

Единство и сила совместных действий

Основная сила народа, по мнению священника, заключается в его способности действовать как единый организм. В проповеди звучит предостережение: если люди будут держать обиду на соседа или собрата, их усилия и обращения к Богу не будут иметь должной силы.

Он подчеркивает: "Только тогда, когда мы можем друг другу простить, наша молитва имеет силу. Когда Бог увидит единство этого народа, Он даст ему силу, которую никто не одолеет". Именно единство становится тем щитом, который позволяет бороться на всех фронтах — от военного до волонтерского.

Разграничение примирения и обороны

В то же время прощение ближнего не означает пассивности перед врагом. Отец Василий четко разграничивает эти понятия: примирение должно происходить внутри нации, чтобы все силы были направлены на отпор агрессору.

Он призывает не тратить энергию на мелочные споры о морали или культуре поведения в моменты, когда решается судьба государства. Вместо наставлений каждый должен сосредоточиться на конкретной помощи: поддержке армии, молитве за руководство страны и защите своего дома.

Практическое значение духовной стойкости

Священник отмечает, что быть настоящим ребенком Божьим — значит быть настоящим человеком, способным отдавать лучшее ради других. Он призывает избегать паники, игнорировать провокации и поддерживать военных не только ресурсами, но и духовной уверенностью.

Только отбросив внутренние распри и объединившись вокруг общих ценностей, народ может рассчитывать на окончательную победу добра над злом.

О личности: Отец Василий Колодий

Отец Василий Колодий — известный украинский священник, проповедник и духовный наставник. Его деятельность сосредоточена на духовном просвещении, помощи людям в поиске смысла жизни и решении сложных жизненных и религиозных вопросов. Отец Василий известен своим даром объяснять сложные богословские истины простым, доступным языком, что привлекает к его наставлениям тысячи верующих. Он активно использует современные средства коммуникации, в частности видеоформаты, чтобы доносить слово Божье до более широкой аудитории. Его наставления о молитве, покаянии и отношениях с Богом помогают многим обрести душевный покой и укрепить веру.

