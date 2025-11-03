"Извиняюсь" не работает: языковеды объяснили, как правильно просить прощения

О чем вы узнаете:
- Как правильно извиняться на украинском языке
- Почему конструкция "извиняюсь" неправильная
Вежливость и умение признавать свои ошибки - основа любого общения, однако очень часто в быту украинцы используют конструкции, которые с точки зрения языкознания являются некорректными или даже абсурдными. Одна из них - "очень извиняюсь" или просто "извиняюсь". Известные филологи и языковеды, в частности Александр Авраменко и Александр Пономарив, отмечают, что такая форма является стилистически неуклюжей и имеет нелогичное грамматическое значение. Главред расскажет подробнее.
Почему стоит избегать конструкции "извиняюсь"
Ключевая проблема формы "вибачаюсь" (или "вибачаюсь") заключается в обратном постфиксе -сь / -ся. Языковеды объясняют, что эта частица в украинском языке обозначает обратное действие, то есть действие, направленное на самого себя.
Этот языковой механизм легко проследить на примерах: мыть себя - мыться, одевать себя - одеваться. Итак, когда человек говорит "Я извиняюсь", он фактически утверждает: "Я извиняю себя". Это противоречит цели самого акта извинения. Его суть заключается в том, чтобы просить прощения у собеседника, которому были причинены неприятности, а не самостоятельно снимать с себя вину.
Таким образом, эта форма является нелогичной и считается языковой калькой, нехарактерной для украинского языка. Более того, следует избегать также конструкции "приношу извинения". Извинения, с точки зрения логики языка, не является предметом, который можно "приносить" (как одежду или подарок). Извинения всегда просят.
Как правильно просить прощения на украинском языке
В украинском языке есть много вариантов, с помощью которых можно выразить сожаление и прямо обратиться с просьбой о прощении к собеседнику:
Вибачте / Простите - самые распространенные и грамматически правильные формы. Они универсальны и уместны в большинстве ситуаций: от мелких недоразумений до серьезных проступков.
Прошу прощения / Прошу прощения - более официальные и сдержанные варианты. Они подчеркивают серьезность намерений и часто употребляются в деловом общении или во время публичных выступлений.
Видео о том, как правильно извиняться на украинском, можно посмотреть здесь:
Прошу прощения - уместно для быстрого, небольшого извинения за неловкость, например, когда случайно кого-то задели в толпе.
Даруйте - культурная, уважительная форма, которая добавляет вежливого тона и иногда используется как синоним к "извиняюсь".
Если вы хотите уточнить причину извинения, используйте конструкцию "Извините за...", например: "Извините за опоздание". В неформальном общении с родными или близкими можно употреблять более эмоциональные фразы: "Искренне прошу прощения", "Мне очень жаль, это моя вина".
Соблюдение этих языковых норм демонстрирует не только уважение к собеседнику, но и любовь к богатому и логическому украинскому языку.
Об источнике: "Украинский для взрослых"
"Украинский для взрослых" - это украинский YouTube-канал, посвященный изучению и совершенствованию украинского языка. Авторы объясняют грамматические правила, ударения, фразеологизмы и интересные слова просто и с юмором, делая обучение легким и приятным. Канал имеет серию коротких видеоуроков, среди которых "Украинский для взрослых. Уроки 5-8" и "Спілкуймося українською правильно". Контент ориентирован на взрослую аудиторию, которая стремится говорить грамотно и современно. Среди тем также есть материалы о писателях, литературе и культуре украинской речи.
