Как сказать на украинском 'сладкоежка': все делают одну грубую ошибку

Оказывается, "солодкоїжка" - это калька с русского языка.

Украинцы не всегда знают, как правильно перевести какое-то слово с русского языка, а потому просто его калькуют. В частности, это касается слова "сладкоежка".

Главред решил разобраться, как правильно перевести слово "сладкоежка".

Как в украинском языке называется "сладкоежка"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что украинцы часто могут задумываться, как правильно сказать "сладкоежка". Большинство просто калькует и говорит "солодкоїжка", но это неправильное соответствие.

"Солодкоїжка - это калька с русского языка и такая форма неприемлема в украинском языке", - говорится в видео.

По его словам, правильный вариант интуитивно понимают все, но не вспоминают при необходимости, и не используют.

"Итак, правильно будет не "сладкоежка" или "солодкоїжка", а "ласун" или "ласунка". "Ласун" - это родственное от глагола "ласувати". Также существует такое слово как "ласощі", что означает сладости", - отметил автор видео.

Как правильно сказать "сладкоежка" - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

