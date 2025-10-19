Как по-украински сказать 'капюшон' - правильный вариант слышали единицы

Популярное слово "капюшон" имеет украинский аналог с поэтическим звучанием.

Язык - это живой организм, который постоянно обогащается заимствованиями, но в то же время сохраняет собственную уникальность и мелодичность. Иногда мы употребляем слова, не задумываясь об их исконно украинских соответствиях, даже в повседневной жизни.

Одним из таких случаев стало слово "капюшон", которое широко используется сегодня, но имеет свои аутентичные украинские варианты. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер кавил красивые аналоги в своем видео в TikTok.

По словам Аль Шаера, слово "капюшон" пришло в украинский язык из французского и не считается грубой ошибкой - оно вполне допустимо в повседневной речи. Однако, как отметил музыкант, украинский имеет собственное удельное соответствие, которое несправедливо забыли.

"Языковеды считают, что правильным соответствием к слову "капюшон" является слово "каптур". Но здесь есть одно маленькое но - это слово тюркского происхождения", - пояснил он.

В то же время существует еще один, значительно более аутентичный и мелодичный вариант - "видлога".

"Вы только прислушайтесь: "видлога". Как по мне, это не менее романтично, чем "капюшон". Кстати, еще Степан Васильченко писал: "Одкинув відлогу з голови і звів очі на другого", - привел пример музыкант.

Кроме того, он вспомнил несколько древних диалектных вариантов этого слова, которые бытовали в разных регионах Украины - затула, коба и кобка.

