В украинском языке есть много фразеологизмов, которые подойдут для разных ситуаций.

Как сказать "по большому счету"

Вы узнаете:

Можно ли перевести фразу "по большому счету"

Какие украинские слова могут ее заменить

Пожалуй, каждый хоть раз в жизни слышал выражение "по большому счету". Оно является русским, поэтому украинцы пытаются перевести его, но дословный перевод обычно приводит к образованию языковой кальки.

Главред решил разобраться, как правильно перевести "по большому счету".

Как на украинском сказать "по большому счету"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что многие люди думают, что "по большому счету" можно просто перевести как "по великому рахунку" или "за великим рахунком", но это не так.

По его словам, такой перевод выражения - это прямая калька с русского языка.

Он подчеркнул, что фразеологизм "по большому счету" не несет никакой смысловой нагрузки и является вставной фразой для подведения логического итога беседы.

Чем можно заменить фразу "по большому счету"

Рами Аль Шаер добавил, что фразу "по большому счету" можно заменить любым украинским вставным словом.

Он также привел несколько примеров:

загалом;

узагалі ж;

переважно;

здебільшого;

великою мірою.

Как в русском языке сказать "по большому счету" - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

