"Очень мощный пакет": CNN узнал, какие гарантии безопасности получит Украина

Виталий Кирсанов
28 декабря 2025, 17:24
Дональд Трамп готов провести через Конгресс соглашение об американских гарантиях безопасности для Украины, пишет CNN.
В CNN узнали какие гарантии безопасности получит Украина
В CNN узнали какие гарантии безопасности получит Украина / Коллаж: Главред, фото: ОП

Что написано в материале CNN:

  • Трамп готов провести через Конгресс соглашение о гарантиях безопасности
  • Россия вроде бы согласна на вступление Украины в ЕС

Сегодня, 28 декабря, президенты Украины и США во время личной встречи должны окончательно согласовать соглашение об американских гарантиях безопасности для Киева. Речь идет о действительно надежных протоколах безопасности. Об этом пишет CNN со ссылкой на анонимных американских чиновников.

Гарантии безопасности для Украины являются одним из ключевых требований Киева, и обсуждение этого вопроса продолжалось несколько последних недель. В начале декабря в Берлине официальные лица из Европы, Украины и Соединенных Штатов согласовали рамочный документ, как заявлялось, подобный по своей сути статье 5 о коллективной обороне НАТО.

По словам американских чиновников, эти протоколы безопасности должны предотвратить новую российскую агрессию, создать механизм урегулирования конфликтов и стать основой для заключения собственно мирного соглашения. Эти гарантии также должны четко определить последствия для России в случае нарушения ею мирного соглашения.

"Это самый надежный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень, очень мощный пакет", - сказал CNN неназванный высокопоставленный чиновник США, не вдаваясь в подробности.

Другой чиновник подтвердил, что Трамп готов провести через Конгресс соглашение об американских гарантиях безопасности для Украины. По его словам, этот пакет гарантий является "платиновым стандартом" того, что США могут предложить Украине.

По словам американских чиновников, Трамп убежден в своей способности заставить Москву согласиться на эти гарантии для Украины, а сама Россия вроде бы согласна на вступление Украины в Европейский Союз, как часть мирного соглашения.

Впрочем европейские чиновники, с которыми говорил CNN, настроены более осторожно относительно сегодняшней встречи Зеленского и Трампа.

"Нет сценария с низким уровнем риска с Трампом", - сказал неназванный чиновник НАТО.

Приведет ли мирный план Трампа к окончанию войны - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что согласие Украины на американский "мирный план" не приведет к прекращению боевых действий на фронте.

По его словам, в случае если Украине все же навяжут так называемый "мирный план" в нынешнем формате, боевые действия не прекратятся никогда. Возможна лишь определенная пауза или снижение интенсивности, однако это не меняет и не отменяет главной цели России - захват украинских территорий.

Мирный план - новости по теме

Недавно Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана. Главред рассказывал о чем в них говорится.

Президент Украины сказал, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.

Позже СМИ написали, что Россия намерена добиться внесения ключевых изменений в последнюю версию мирного плана по прекращению войны в Украине, включая более жесткие ограничения для ВСУ.

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) - одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное агентство новостей.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также заграницей находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и на Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" осуществляет вещание на 212 других стран мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более чем 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

война в Украине Владимир Зеленский CNN Дональд Трамп мирные переговоры гарантии безопасности Мирный план Трампа
Минобороны РФ скрывает важную правду о фронте: аналитики ISW разоблачили ложь

