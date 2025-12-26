США готовы утвердить гарантии безопасности для Украины: что предлагает Америка

Вкратце:
- США готовы передать в Сенат соглашение о гарантиях безопасности для Украины
- Большинство положений документа уже согласованы с Киевом
Соединенные Штаты Америки готовы передать в Сенат документ с гарантиями безопасности для Украины на случай завершения войны. Об этом сообщает Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, пишет Европейская правда.
В материале говорится, что представители США и Украины уже согласовали "большинство элементов" двустороннего соглашения, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы.
Американский чиновник в разговоре со СМИ подтвердил, что США готовы направить гарантии безопасности в Сенат для ратификации. Текст документа базируется на статье 5 Североатлантического договора.
Приведет ли мирный план Трампа к окончанию войны - мнение эксперта
Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что согласие Украины на американский "мирный план" не приведет к прекращению боевых действий на фронте.
По его словам, в случае если Украине все же навяжут так называемый "мирный план" в нынешнем формате, боевые действия не прекратятся никогда. Возможна лишь определенная пауза или снижение интенсивности, однако это не меняет и не отменяет главной цели России - захват украинских территорий.
Мирный план - новости по теме
Недавно Зеленский впервые раскрыл 20 пунктов мирного плана. Главред рассказывал о чем в них говорится.
Президент Украины сказал, что мирный план из 20 пунктов согласован на 90%.
Позже СМИ написали, что Россия намерена добиться внесения ключевых изменений в последнюю версию мирного плана по прекращению войны в Украине, включая более жесткие ограничения для ВСУ.
Об источнике: Axios
Axios - американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц.
Большинство статей - короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.
