Доллар с евро стремительно взлетели вверх: новый курс валют на 29 декабря

Нацбанк повысил курсы сразу трех основных валют на понедельник, 29 декабря.

Курс валют на 29 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 29 декабря

Насколько подорожал евро

Сколько будет стоить злотый 29 декабря

На понедельник, 29 декабря, Национальный банк Украины повысил курс основных иностранных валют. Доллар США, евро и польский злотый подорожали по сравнению с предыдущим показателем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 29 декабря установлен на уровне 42,06 грн/доллар. Гривня ослабилась на около 13 копеек больше по сравнению с показателем 26 декабря.

Евро также немного поднялся. На понедельник курс европейской валюты установлен на уровне 49,56 грн/евро, что на 12 копеек больше, чем три дня назад.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару колебались на уровне 42,1/42,14 грн/долл., а евро - 49,66/49,69 грн/евро.

Курс злотого на 29 декабря

Курс злотого на 29 декабря установлен на уровне 11,7401 грн/злотый. Польская валюта подорожала на 4, сравнивая с 26 декабря.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Каким будет курс доллара в 2026 году - прогноз эксперта

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, что Национальный банк имеет все возможности удержать курс гривни в 2026 году на уровне не выше 45 гривен за доллар.

По его словам, учитывая имеющуюся финансовую поддержку Украины, стабильность валюты может сохраняться и курс в 2026 году останется примерно на уровне конца 2025 года - около 42 гривен за доллар, не поднимаясь до 50 гривен.

Курс валют в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Национальный банк продолжает контролировать ситуацию через интервенции, а годовая инфляция снизилась до 9,3% и до конца года ожидается ниже 10%. Эксперт Тарас Лесовой прогнозирует, что с 29 декабря по 4 января доллар будет колебаться на уровне 41,8-42,4 грн, а евро 48,5-49,75 грн на межбанке.

Также эксперт Александр Хмелевский отмечает, что благодаря иностранным займам и кредиту ЕС в 90 млрд евро Нацбанк будет иметь ресурсы для валютных интервенций. В январе 2026 года курс доллара на межбанке прогнозируют в пределах 42-43 грн.

Кроме этого, 24 декабря доллар подешевел до 42,10 грн, евро вырос до 49,64 грн, а злотый укрепился до 11,73 грн.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

