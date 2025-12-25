Укр
Что ждет доллар и евро в 2026 году: прогноз банкира на первые дни января

Дарья Пшеничник
25 декабря 2025, 16:28
Нацбанк по-прежнему будет контролировать ситуацию через объем валютных интервенций.
доллар
Чего ждать от доллара и евро в первые дни 2026 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Главное:

  • Валютный рынок завершает 2025 год в стабильном состоянии
  • Официальный курс доллара прогнозируется на уровне 41,8-42,4 грн, евро - 49-49,6 грн
  • Инфляция ниже 10% и учетная ставка 15,5% поддерживают прогнозируемую стабильность гривны

Украинский валютный рынок входит в новый год без резких колебаний. По оценкам экспертов, спрос и предложение на валюту остаются сбалансированными, а разрыв между ними составляет около 10-15%. Это не создает чрезмерного давления на курс гривны.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что Национальный банк продолжает контролировать ситуацию благодаря валютным интервенциям. Он отметил, что признаком стабилизации является и инфляционная динамика: в ноябре годовая инфляция снизилась до 9,3%, а до конца года ожидается ее удержание ниже 10%. Учетная ставка на уровне 15,5%, которая действует с марта 2025-го, также поддерживает стабильность гривны.

видео дня

По словам банкира, межбанковский рынок может демонстрировать активные колебания, но они будут носить технический характер и будут происходить в пределах допустимых коридоров. На наличном рынке обменники будут ориентироваться на межбанк, особенно в части курса покупки. Курс продажи может меняться в зависимости от спроса, однако без резких перекосов. Отсутствие ажиотажа снижает вероятность расширения спреда более 0,5-0,7 грн.

Прогнозируемый официальный курс доллара по результатам 2025 года составит 41,8-42,4 грн, что означает минимальный годовой рост - ниже 1%. Это, по мнению эксперта, подтверждает привлекательность гривневых инструментов для сохранения средств. Курс евро будет зависеть от глобальных тенденций и соотношения доллара к евро, которое прогнозируется на уровне 1,16-1,17. Ожидаемый диапазон для евро - 49-49,6 грн, а при необходимости НБУ может активнее применять интервенции в евро.

С 29 декабря по 4 января прогнозируются следующие показатели: коридор валютных изменений на межбанке - 41,8-42,4 грн/долл. и 48,5-49,75 грн/евро; на наличном рынке - 41,8-42,6 грн/долл. и 48,5-49,75 грн/евро. Ежедневные колебания составят до 0,05-0,15 грн на межбанке, до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка ожидается на уровне 0,1-0,15 грн, а недельные отклонения - в пределах 1-1,5% от стартового курса понедельника.

Поднимется ли евро выше 50 грн - прогноз экономиста

С начала декабря курс доллара в Украине колеблется в пределах 42,05-42,34 грн. Доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует, что такая стабильность сохранится до конца года.

По его словам, государство не будет сдерживать девальвационные процессы, а в проекте бюджета на 2026 год заложен средний курс на уровне 45,70 грн за доллар. До 21 декабря на валютном рынке возможны незначительные колебания курса доллара, после чего он может вырасти до 42,50 грн. В то же время евро во время рождественско-новогодних праздников в странах ЕС не претерпит резких изменений и будет колебаться в пределах 49,20-49,70 грн.

Курс валют - последние новости

Напомним, Главред писал, что даже если центральный банк не повысит ставки в 2026 году, стратеги Morgan Stanley прогнозируют рост евро до 1,30 доллара ко второму кварталу 2026 года.

Ранее сообщалось, что на валютном рынке Украины до конца текущей недели, то есть 28 декабря, ожидается относительное равновесие, несмотря на внешние факторы, которые могли бы вызвать колебания.

Накануне сообщалось, что до конца недели ежедневныекурсовые колебания составят на межбанке - до 0,05-0,15 грн, в банках - до 0,1-0,2 грн, а в обменных пунктах - до 0,3 грн.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

доллар экономика курс валют курс доллара доллар гривна
