Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

Дарья Пшеничник
21 декабря 2025, 11:56
Декабрь обещает быть месяцем оживленной активности на валютном рынке Украины.
курс доллара
Стоит ли украинцам опасаться резких скачков курса доллара / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • До 28 декабря валютный рынок Украины будет оставаться стабильным
  • Доллар прогнозируют в пределах 42,2-42,8 грн, евро - 48-49,75 грн
  • НБУ имеет достаточные инструменты, чтобы удержать рынок от нежелательных изменений

На валютном рынке Украины до 28 декабря ожидается относительное равновесие, несмотря на внешние факторы, которые могли бы вызвать колебания. Об этом сообщил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН. По его словам, Национальный банк имеет достаточные инструменты, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить нежелательных курсовых изменений.

Согласно прогнозу, курс доллара на межбанке с 22 по 28 декабря будет находиться в пределах 42,2-42,7 гривны, а на наличном рынке - 42,3-42,8 гривны. Это означает, что 100 долларов будут стоить от 4230 до 4280 гривен, а 1000 долларов - от 42 300 до 42 800 гривен.

Относительно евро, банкир прогнозирует курс в диапазоне 48-49,75 гривны как на межбанке, так и на наличном рынке. Таким образом, 100 евро обойдутся украинцам в 4800-4975 гривен, а 1000 евро - в 48 000-49 750 гривен.

Лесовой подчеркнул, что колебания будут оставаться минимальными, а разница между покупкой и продажей валюты будет незначительной, что свидетельствует о стабильности рынка в преддверии новогодних праздников.

Поднимется ли евро выше 50 грн - прогноз экономиста

С начала декабря курс доллара в Украине колеблется в пределах 42,05-42,34 грн. Доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует, что такая стабильность сохранится до конца года.

По его словам, государство не будет сдерживать девальвационные процессы, а в проекте бюджета на 2026 год заложен средний курс на уровне 45,70 грн за доллар. До 21 декабря на валютном рынке возможны незначительные колебания курса доллара, после чего он может вырасти до 42,50 грн. В то же время евро во время рождественско-новогодних праздников в странах ЕС не претерпит резких изменений и будет колебаться в пределах 49,20-49,70 грн.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 19 декабря. Американский доллар не изменился в цене по сравнению с предыдущим показателем.

Напомним, что 18 декабря, Национальный банк Украины немного поднял курс доллара США и польского злотого. В то же время евро незначительно подешевел.

Кроме этого, в Украине ожидается повышенный спрос на валюту, что может немного поднять курсы. Банкир Тарас Лесовой прогнозирует доллар на уровне 42,1-42,6 грн на межбанке, а евро - 48-49,75 грн.

О персоне: Тарас Лесовой

Тарас Лесовой - украинский банкир, начальник департамента казначейства Глобус Банка. Часто делится прогнозами относительно курса валют и изменений ситуации на рынке.

18:02

Цены на бензин подскочат: украинцам назвали причину и вероятные сроки

17:52

Появились графики отключения света на 21 декабря: какими будут ограничения

17:10

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

