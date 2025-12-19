Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

Нацбанк снизил курсы основных валют к началу недели.

https://glavred.info/economics/dollar-i-evro-stremitelno-podesheveli-novyy-kurs-valyut-na-22-dekabrya-10725551.html Ссылка скопирована

Курс валют на 22 декабря / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, pixabay.com

Вы узнаете:

Каким будет курс доллара 22 декабря

Насколько подешевел евро

Сколько будет стоить злотый 22 декабря

На понедельник, 22 декабря, Национальный банк Украины незначительно снизил курс основных иностранных валют. Подешевели доллар США, евро и польский злотый. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара США на 22 декабря установлен на уровне 42,25 грн/доллар. По сравнению с 19 декабря американская валюта потеряла около 9 копеек.

видео дня

Евро также подешевел. На понедельник курс европейской валюты установлен на уровне 49,47 грн/евро, что почти на 12 копеек меньше по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,22/42,25 грн/долл., а евро - 49,47/49,49 грн/евро.

Курс злотого на 22 декабря

Снизился и курс польского злотого. Его официальная стоимость на 22 декабря установлена на уровне 11,75 грн, что на 4 копейки меньше, чем 19 декабря.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Поднимется ли евро выше 50 грн - прогноз экономиста

С начала декабря курс доллара в Украине колеблется в пределах 42,05-42,34 грн. Доктор экономических наук Алексей Плотников прогнозирует, что такая стабильность сохранится до конца года.

По его словам, государство не будет сдерживать девальвационные процессы, а в проекте бюджета на 2026 год заложен средний курс на уровне 45,70 грн за доллар. До 21 декабря на валютном рынке возможны незначительные колебания курса доллара, после чего он может вырасти до 42,50 грн. В то же время евро во время рождественско-новогодних праздников в странах ЕС не претерпит резких изменений и будет колебаться в пределах 49,20-49,70 грн.

Курс валют в Украине - новости по теме

Как сообщал Главред, Национальный банк Украины на 19 декабря оставил без изменений доллар США. Евро незначительно подешевел и составляет 49,59 грн.

Также в преддверии новогодних праздников валютный рынок Украины испытывает привычные сезонные колебания. Как пояснил Тарас Лесовой из "Глобус Банка", повышенный спрос на валюту обусловлен гривневыми выплатами - бонусами и премиями.

По его прогнозу, с 22 по 28 декабря доллар будет колебаться в пределах 42,2-42,8 грн, евро - 48-49,75 грн. Недельные отклонения ожидаются на уровне 1-1,5% от начального уровня.

Кроме этого, 17 декабря евро достиг новой психологической отметки в 50 гривен. В то же время доллар поднялся до 42,52 грн.

Читайте также:

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и надзирает за деятельностью коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред