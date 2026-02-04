Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне и назвал точную цифру

Президент Владимир Зеленский обнародовал обновленные официальные данные о потерях украинских военных в войне против России.

https://glavred.info/war/zelenskiy-raskryl-poteri-ukrainskih-voysk-v-voyne-i-nazval-tochnuyu-cifru-10738094.html Ссылка скопирована

Зеленский раскрыл потери украинских войск в войне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

В войне погибли 55 тысяч украинских военных

Значительное количество военных считаются пропавшими без вести

Президент Украины Владимир Зеленский впервые за долгое время назвал количество погибших украинских военных в войне против России. Об этом он заявил в интервью французским СМИ, передает Le Monde.

"В Украине официально на поле боя количество погибших солдат, будь то кадровых или мобилизованных, составляет 55 000 погибших", — сказал он, добавив, что также есть "большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести". видео дня

Ранее, в феврале 2025 года, Владимир Зеленский сообщал о более 46 тысячах погибших и 380 тысячах раненых украинских военных с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Когда может закончиться война – мнение эксперта

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп нацелен на скорейшее прекращение войны в Украине. Об этом сообщил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" и глава благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его оценке, Украине следует готовиться к дальнейшему усилению переговорной активности, ведь Трамп не намерен сворачивать этот процесс и стремится как можно оперативнее довести его до результата.

Клочок также отметил, что для американского президента завершение войны в Украине является не конечной целью, а этапом на пути к реализации более широкой стратегии в отношении Китая. Трамп, по его словам, хочет появиться на будущих переговорах с Пекином в роли политика, который уже урегулировал один из ключевых кризисов в Европе.

Война России против Украины - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Купянске Харьковской области российские оккупационные подразделения оказались в окружении. По словам спикера группировки Объединенных сил Виктора Трегубова, речь идет о менее чем полусотне военных РФ.

В то же время планы российской армии по захвату Донбасса остаются без изменений, хотя противник также рассматривает попытки создания так называемой буферной зоны на территории других регионов Украины. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса.

Кроме того, Россия поднимает тему возможной передачи Украиной части территорий Донецкой области не для прекращения войны, а с целью сохранения собственных ресурсов и их переброски на другие направления фронта. Об этом заявил народный депутат Роман Костенко.

Другие новости:

Об источнике: Le Monde Le Monde Французская ежедневная вечерняя газета, главным редактором которой является Жерар Куртуа (фр. Gérard Courtois), генеральным директором - Эрик Израэлевич. Ле Монд была основана Юбером Бев-Мери по распоряжению Шарля де Голля в 1944 году. Первый номер газеты вышел 19 декабря 1944 года. С 19 декабря 1995 года газета доступна онлайн, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред