Названы цели и дата: Россия готовит "вторую волну" массированного удара

Россия перебрасывает стратегические бомбардировщики и готовит новый ракетный удар по Украине.

https://glavred.info/war/nazvany-celi-i-data-rossiya-gotovit-vtoruyu-volnu-massirovannogo-udara-10738037.html Ссылка скопирована

После завершения переговоров Россия может масштабно атаковать энергетику / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Минобороны РФ

Читайте в материале:

Какие регионы Украины под угрозой нового удара

Сколько самолетов и ракет РФ готова применить

Когда именно ожидается второй этап массированного удара

Страна-террорист Россия планирует второй этап массированного ракетно-дронового удара по территории Украины. Как сообщает мониторинговый канал, после первого массированного удара в ночь на 3 февраля шесть бортов ТУ-95МС совершили посадку на аэродром "Оленья".

Два самолета ТУ-95МС покинули европейскую часть РФ и перебросились на Дальний Восток.

видео дня

По состоянию на 4 февраля, по данным мониторинга, на аэродромах "Оленья" и "Дягилево" находятся как минимум три оснащенных борта ТУ-95МС, а на Дальнем Востоке – четыре Ту-160. Еще один ТУ-95МС передислоцировался из "Оленья" на аэродром "Энгельс" для оснащения крылатыми ракетами.

Морские носители ракет

Кроме того, в Новороссийске уже готовы к применению два надводных и один подводный носитель ракет "Калибр", которые не были использованы во время удара 3 февраля. Таким образом, суммарный залп морских носителей может составить 22 ракеты.

Вероятные цели удара

Аналитики отмечают, что вероятными целями удара могут стать энергетическая инфраструктура Киева и Киевской области, а также газовая, нефтеперерабатывающая и энергетическая инфраструктура на западе Украины.

Сроки возможного удара

По информации мониторингового канала, нанесение удара Россией вероятно состоится после завершения трехсторонних переговоров, в период 7–10 февраля.

Откуда РФ запускает ракеты по Украине / Инфографика: Главред

РФ наращивает масштабы ударов по Украине - эксперт

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прогнозирует, что в 2026 году Россия может значительно усилить интенсивность атак на Украину. По его оценке, уже в первом квартале противник способен ежемесячно запускать до 5 тысяч беспилотников.

Ступак отмечает, что для РФ увеличение количества ударов не представляет технической сложности.

"Если в марте 2024 года по Украине запускали около 500 БПЛА ежемесячно, то в конце декабря 2025-го за одну ночь зафиксировано около 600 беспилотников", — подчеркивает он.

По мнению эксперта, эта тенденция свидетельствует о способности врага наращивать массовость атак в любой момент и создает серьезные вызовы для системы обороны Украины.

Удары по Украине — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, после утреннего ракетного удара по Украине российские бомбардировщики приземлились на аэродроме "Энгельс". Мониторинговые каналы не исключают возможности повторной атаки.

Кроме того, российские оккупационные войска нанесли удар по спальному району Запорожья. Число раненых растет, есть погибшие. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Также в ночь на 4 февраля армия РФ осуществила очередную атаку на Одессу. Зафиксированы "прилеты". Подробности рассказал глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред