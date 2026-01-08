Полетят рои БПЛА и ракет: эксперт предупредил о сверхмассовых атаках в 2026 году

Военный эксперт Иван Ступак прогнозирует, что в 2026 году Россия может усилить массовость атак по Украине.

https://glavred.info/war/poletyat-roi-bpla-i-raket-ekspert-predupredil-o-sverhmassovyh-atakah-v-2026-godu-10730609.html Ссылка скопирована

В 2026 году Россия может усилить атаки по Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы Ступака:

Атаки РФ в 2026 году могут стать более массированными

Уже в первом квартале РФ сможет запускать до 5 тысяч БПЛА

Наращивание ударов для России не является проблемой

В 2026 году Россия может нарастить масштаб атак по территории Украины. Уже в первом квартале этого года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

"Атаки России на Украину в новом году станут более массированными. И это не запугивание - я отталкиваюсь от статистики. Если в марте 2024 года РФ за месяц запустила по нам 500 беспилотников, то в конце декабря 2025-го она запустила по Украине за одну ночь около 600 беспилотников. Поэтому наращивание массовости ударов для России не является проблемой", - подчеркнул он. видео дня

По его словам, по состоянию на октябрь 2025 года среднемесячное количество беспилотников, наносивших удары по Украине, составляло 4 400, что в 8 раз больше, чем в 2024 году. Ступак прогнозирует, что уже в первом квартале 2026 года РФ сможет запускать до 5 тысяч беспилотников в месяц.

"Количество беспилотников и ракет, которыми наносятся удары по Украине, растет, а потому растет и количество жертв. Так будет и в 2026 году", - добавил эксперт.

Откуда и какими типами вооружения Россия наносит удары по Украине / Инфографика: Главред

Новая тактика ударов РФ по Украине - мнение эксперта

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире телеканала Киев24 отметил, что Россия изменила подход к воздушным атакам.

По его словам, оккупанты начали активнее использовать беспилотники, движущиеся на сверхмалых высотах. Такая тактика затрудняет их обнаружение средствами противовоздушной обороны и одновременно повышает риск для гражданского населения, ведь дроны становятся менее заметными для радаров, но более опасными для мирных жителей.

Атаки РФ по территории Украины - последние новости

Напомним, 7 января Россия атаковала порты Одесской области. В Черноморске загорелись контейнеры с маслом, в Южном повреждено административное здание. В результате ударов погиб один человек, есть раненые.

Как сообщал Главред, 7 января в Днепропетровской области прогремели взрывы, после чего пропали связь и электроснабжение. Больше всего пострадали Павлоградский и Синельниковский районы.

Россия не отказалась от массированных ракетно-дроновых ударов по Украине. Следующая атака может произойти при температурах ниже -20°C, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. По его словам, враг сейчас отрабатывает маршруты полета ракет и дронов, оценивая риск поражения ПВО.

Читайте также:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения обучения около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред