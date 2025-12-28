РФ нашла слабое место в ПВО Украины: эксперт раскрыл главную опасность

Новая тактика РФ затрудняет выявление БпЛА системами противовоздушной обороны, предупредил Геннадий Хазан.

https://glavred.info/ukraine/rf-nashla-slaboe-mesto-v-pvo-ukrainy-ekspert-raskryl-glavnuyu-opasnost-10727738.html Ссылка скопирована

РФ изменила тактику дроновых ударов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, defence-ua.com

Важное:

Россияне начали применять летящие на малых высотах беспилотники

Новая тактика РФ затрудняет их выявление системами противовоздушной обороны

Армия страны-агрессора РФ изменили тактику воздушных ударов, о чем свидетельствует недавняя атака на Киев, рассказал президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан.

Как подчеркнул он в эфире Киев24, россияне начали применять летящие на малых высотах беспилотники.

видео дня

По словам эксперта, новая тактика РФ затрудняет их выявление системами противовоздушной обороны и в то же время повышает угрозу гражданскому населению.

"В Киеве мы увидели атаки шахедов на малых высотах, что привело к столкновению одного из дронов с высоковольтными проводами. К сожалению, был и прямой удар по жилому дому, где компактно проживали люди. Есть погибшие", - отметил эксперт.

В то же время Хазан уточнил, что полеты дронов на низких высотах делают их менее заметными для радаров и средств ПВО, однако значительно увеличивают риски для мирных жителей.

/ Инфографика: Главред

Генерал об угрозе нового удара РФ

Экс-заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал Игорь Романенко заявил, что противник и дальше увеличивает арсеналы ракет и дронов. По его мнению, такие действия могут указывать на подготовку к очередным крупным атакам.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ выбрала цели для новых массированных ударов. Россия продолжает практику террора против гражданских, подчеркнул Игорь Клименко.

Напомним, ранее сообщалось об одной из самых массированных атак с начала войны. Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.

Как сообщал Главред, ранее российские оккупанты нанесли удар по Запорожью, применив ударные беспилотники. Ранения получили четыре человека.

Читайте также:

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред