Одна из самых массированных атак с начала войны: в РФ - взрывы, вспыхнули пожары

Анна Ярославская
12 сентября 2025, 08:17
Дроны атаковали крупнейший нефтеналивной порт Приморск в Ленинградский области. Есть попадания в объекты компании Лукойл в Смоленске.
В РФ прогремели взрывы во время дроновой атаки
В РФ прогремели взрывы во время дроновой атаки / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

  • В Смоленске дроны атаковали нефтяную компанию "Лукойл"
  • В Ленинградской области - пожар в порту

В ночь на 12 сентября в стране-агрессоре РФ заявили о массированной атаке беспилотников. В частности, взрывы слышали в Смоленске, под Москвой и в Ленинградской области.

Губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин заявил о массированной атаке дронов.

"В настоящее время работают системы ПВО Министерства обороны России для отражения воздушной атаки ВСУ", - написал он в Telegram.

По его словам, "сбито и подавлено 42 БПЛА".

В небе российского Смоленска были видны вспышки. Очевидцы также опубликовали кадры взрывов и пожара.

Telegram-канал Exilenova+ опубликовл видео, на котором очевидцы заявляют об атаке беспилотников на объекты российской нефтяной компании "Лукойл".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО уничтожила 7 беспилотников, летевших на Москву. Он добавил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Также дроны заметили и в Лениградской области.

"Жители Ленинградской области и Петербурга продолжают слышать взрывы и сообщают об одной из самых массированных атак на регион с начала полномасштабной войны", - пишете Telegram-канал Astra.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что "силами и средствами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 БПЛА".

"В порту Приморск ликвидируется возгорание на одном из судов. Сработала система пожаротушения. Зафиксировано падение осколков и обломков БПЛА во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также — вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Пострадавших нет", - заявил он.

Кроме того, по его словам, в порту Приморск ликвидировано открытое горение на судне. Угрозы затопления и разлива нефтепродуктов нет.

Также в Приморске вспыхнул пожар на насосной станции.

Атаки по территории РФ - последние новости

Как писал Главред, спецназовцы Главного управления разведки успешно поразили корабль Черноморского флота России под Новороссийском. Его стоимость составляет около 60 миллионов долларов. Всего у агрессора есть четыре таких судна.

Партизаны украинского движения Атеш уничтожили башню связи возле завода "Щегловский вал" в российской Туле, на котором разрабатываются системы противовоздушной обороны и стрелковое оружие для российской армии.

В ночь на 5 сентября в российском городе Рязань прогремела серия взрывов, после чего в небо поднялся густой столб черного дыма и вспыхнул пожар. За несколько часов до этого местные ресурсы сообщали об угрозе атаки беспилотников. По данным российских СМИ, вероятной целью стал Рязанский нефтеперерабатывающий завод.

Дрон Лютий инфографика
Дрон Лютий - основные характеристики / Инфографика: Главред

РФ не смогла адаптироваться к ударам в тылу: мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал в интервью Главреду, что ВСУ будут быть по тылам оккупантов. При этом россияне не смогли адаптировались к таким угрозам.

"А если им что-то "вернется" в ответ, то для их коммунальной системы, которая находится в упадке и техногенном коллапсе, удары будут более чувствительными и масштабными, чем для нас. Поэтому ответные удары необходимо проводить обязательно", - считает эксперт.

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Китайский гороскоп на завтра 12 сентября: Обезьянам помогут, Козам - перемены

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

Гороскоп Таро на сегодня 12 сентября: Тельцам - финансовое предупреждение, Девам - новое

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Это была последняя капля": из-за чего на самом деле учитель убил школьников на Винничине

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

"Я должна успеть": Пугачева заговорила о смерти при детях

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

С ними стоит быть осторожными: рейтинг самых мстительных знаков зодиака

